Alerta para esta noche en Jujuy: prevén tormentas fuertes, viento y granizo

Un alerta meteorológico afecta a Jujuy durante la noche de este lunes 22 de diciembre. El fenómeno incluye tormentas de variada intensidad, algunas con características fuertes, según la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico advierte por lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y la posibilidad de caída de granizo en forma puntual.

Atención. El SMN renovó alertas en Jujuy: alerta naranja en Valles y Yungas y amarilla en la Puna

Las autoridades recomiendan extremar cuidados y seguir medidas de prevención, especialmente en zonas con antecedentes de anegamientos temporarios o problemas de drenaje urbano.

El área bajo alerta enfrenta tormentas aisladas y núcleos de mayor intensidad que pueden generar precipitaciones concentradas en pocos minutos. Los valores de lluvia acumulada oscilan entre 15 y 35 milímetros, con registros superiores en sectores puntuales.

Además de la lluvia, el alerta incluye ráfagas intensas y la posibilidad de granizo, un combo que suele provocar inconvenientes en la vía pública, cortes preventivos y dificultades en la circulación.

Desde los organismos de control señalan que estas condiciones responden a la inestabilidad atmosférica típica de la temporada, con desarrollo rápido de tormentas durante la noche.

Zonas de Jujuy bajo alerta meteorológico

El alerta alcanza a distintos puntos del territorio provincial. Las zonas afectadas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

En estas regiones se solicita especial atención por la combinación de lluvias intensas y viento fuerte, sobre todo en barrios con calles de tierra, cercanías de ríos, arroyos y sectores con pendientes pronunciadas.

Alerta

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Ante el alerta meteorológico, se solicita a la población tomar recaudos básicos para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones figuran evitar salidas innecesarias durante la tormenta y no sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües y sumideros.

También se aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de aberturas durante el desarrollo del fenómeno.

En caso de ingreso de agua a la vivienda, se sugiere desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico para prevenir accidentes.

Para quienes se encuentren al aire libre durante la tormenta, la indicación es buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. No se recomienda permanecer bajo árboles, postes de luz o estructuras inestables.