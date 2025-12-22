Alerta para esta noche en Jujuy: prevén tormentas fuertes, viento y granizo

Las autoridades recomiendan extremar cuidados y seguir medidas de prevención, especialmente en zonas con antecedentes de anegamientos temporarios o problemas de drenaje urbano.
Qué se espera para la noche del lunes
El área bajo alerta enfrenta tormentas aisladas y núcleos de mayor intensidad que pueden generar precipitaciones concentradas en pocos minutos. Los valores de lluvia acumulada oscilan entre 15 y 35 milímetros, con registros superiores en sectores puntuales.
Además de la lluvia, el alerta incluye ráfagas intensas y la posibilidad de granizo, un combo que suele provocar inconvenientes en la vía pública, cortes preventivos y dificultades en la circulación.
Desde los organismos de control señalan que estas condiciones responden a la inestabilidad atmosférica típica de la temporada, con desarrollo rápido de tormentas durante la noche.
En estas regiones se solicita especial atención por la combinación de lluvias intensas y viento fuerte, sobre todo en barrios con calles de tierra, cercanías de ríos, arroyos y sectores con pendientes pronunciadas.
Recomendaciones ante tormentas fuertes
Ante el alerta meteorológico, se solicita a la población tomar recaudos básicos para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones figuran evitar salidas innecesarias durante la tormenta y no sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües y sumideros.
También se aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de aberturas durante el desarrollo del fenómeno.
En caso de ingreso de agua a la vivienda, se sugiere desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico para prevenir accidentes.
Para quienes se encuentren al aire libre durante la tormenta, la indicación es buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. No se recomienda permanecer bajo árboles, postes de luz o estructuras inestables.