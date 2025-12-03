miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 12:04
Actualización.

Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

Realizaron una actualización en el monto de las multas de tránsito, luego del incremento que impactó el 1 de diciembre en los combustibles.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
cinturon auto.jpg

Los surtidores marcaron nuevos precios desde este 1 de diciembre de 2025 en todo el país y el impacto alcanzó también a la provincia de Jujuy. Por ello, dieron a conocer que desde hoy las multas de tránsito registraron subas.

Multas por infracciones de tránsito: cuáles son los nuevos montos

  • Exceso de velocidad, no usar cinturón o casco: 300 UF – $508.200
  • Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $ 169.400
  • Sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $84.700
  • Sin dispositivo de seguridad para menores: 150 UF – $ 254.100
motos sin casco.jpg
Nuevas multas en Jujuy: andar sin casco cuesta casi $300 mil pesos

Multas por alcoholemia: aumento y nuevos montos

Negarse a realizar el test o no cooperar con el proceso implica una infracción de $1.694.000.

  • Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200
  • Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000
  • Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200
  • Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000
  • Negativa o falta de cooperación: $1.694.000

