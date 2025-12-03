Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

Los surtidores marcaron nuevos precios desde este 1 de diciembre de 2025 en todo el país y el impacto alcanzó también a la provincia de Jujuy. Por ello, dieron a conocer que desde hoy las multas de tránsito registraron subas.
Multas por infracciones de tránsito: cuáles son los nuevos montos Exceso de velocidad, no usar cinturón o casco: 300 UF – $508.200 Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $ 169.400 Sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $84.700 Sin dispositivo de seguridad para menores: 150 UF – $ 254.100
motos sin casco.jpg
Nuevas multas en Jujuy: andar sin casco cuesta casi $300 mil pesos
Multas por alcoholemia: aumento y nuevos montos
Negarse a realizar el test o no cooperar con el proceso implica
una infracción de $1.694.000.
