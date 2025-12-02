martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 19:30
Urgente.

Cortarán el agua en Perico: cuándo y en qué zonas

Por trabajos de mejoras, cortarán el servicio de agua en algunas zonas de Perico. Conocé en cuáles será.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Corte de agua (Foto ilustrativa)

Corte de agua (Foto ilustrativa)

Agua Potable de Jujuy confirmó que habrá una interrupción programada del servicio de agua potable para realizar tareas de optimización en la red en la ciudad de Perico. Alertaron a los usuarios sobre el corte.

Lee además
Corte de agua - Foto alusiva
Atención.

Cortarán el agua por 4 horas este viernes en Libertador: barrios afectados y horarios
Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta
Servicio.

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y a qué sectores afecta

Los trabajos se realizarán este miércoles 3 de diciembre de 21 a 2 horas sobre la Ruta N° 47 esquina Gabriel Mistral del Loteo Municipal. El motivo es la interconexión de cañerías de 315mm y 200mm, además de la instalación de válvulas.

Los barrios afectados en Perico

  • Loteo Municipal
  • 7 de Noviembre
  • La Esperanza
  • 8 de Diciembre
  • San Marcos
  • Santa Rita
  • 25 de Mayo
  • 23 de Agosto
  • San Cayetano

La empresa que presta el servicio en esa ciudad, les solicitó a los vecinos que durante las horas que dure el corte programado, tomen las previsiones necesarias para poder contar con el elemento vital para varias tareas.

Corte de agua (Foto ilustrativa)
Corte de agua (Foto ilustrativa)

Corte de agua (Foto ilustrativa)

Trabajos por el agua en San Salvador de Jujuy

Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá sufrieron una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek. Durante la tarde de este martes se restablece paulatinamente el servicio.

En el caso de El Ceibal, este sector se encuentra con dificultades en el servicio de agua dado que se registró un hecho de vandalismo el robo de una bomba Flygt Flygt de la cisterna de lavado de filtros en la Planta Jacarandá (El Ceibal).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortarán el agua por 4 horas este viernes en Libertador: barrios afectados y horarios

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y a qué sectores afecta

Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

Alto Comedero, Palpalá y El Ceibal sin agua este martes: se restablece paulatinamente el servicio

Cuánto arsénico hay en el agua que tomamos y cuáles son las provincias con mayor exposición

Lo que se lee ahora
Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan
¡Para el infarto!

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel