Cortarán el agua en Perico: cuándo y en qué zonas

Agua Potable de Jujuy confirmó que habrá una interrupción programada del servicio de agua potable para realizar tareas de optimización en la red en la ciudad de Perico. Alertaron a los usuarios sobre el corte.
Los trabajos se realizarán este miércoles 3 de diciembre de 21 a 2 horas sobre la Ruta N° 47 esquina Gabriel Mistral del Loteo Municipal. El motivo es la interconexión de cañerías de 315mm y 200mm, además de la instalación de válvulas.
Los barrios afectados en Perico
Loteo Municipal
7 de Noviembre
La Esperanza
8 de Diciembre
San Marcos
Santa Rita
25 de Mayo
23 de Agosto
San Cayetano
La empresa que presta el servicio en esa ciudad, les solicitó a los vecinos que durante las horas que dure el corte programado, tomen las previsiones necesarias para poder contar con el elemento vital para varias tareas.
Trabajos por el agua en San Salvador de Jujuy
Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá sufrieron una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek. Durante la tarde de este martes se restablece paulatinamente el servicio.
En el caso de El Ceibal, este sector se encuentra con dificultades en el servicio de agua dado que se registró un hecho de vandalismo el robo de una bomba Flygt Flygt de la cisterna de lavado de filtros en la Planta Jacarandá (El Ceibal).