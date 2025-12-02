martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 14:30
Urgente.

Alto Comedero, Palpalá y El Ceibal podrían quedarse sin agua este martes: los motivos y horarios

Por un problema en la alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek, barrios de Alto Comedero y Palpalá, pueden sufrir baja presión o cortes de agua este martes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
caño - agua

Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá podrían experimentar una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek.

En el caso de El Ceibal, este sector se encuentra con dificultades en el servicio de agua dado que se registró un hecho de vandalismo el robo de una bomba Flygt de la cisterna de lavado de filtros en la Planta Jacarandá

Barrios de Alto Comedero y Palpalá afectados por la falla en el ingreso de agua

Sectores de Palpalá

  • Gral. Savio
  • Alto Palpalá
  • La Merced
  • Virgen del Valle
  • Ejército Argentino
  • Paso de Jama
  • Loyola
  • Santa Bárbara
  • 9 de Julio
  • 25 de Mayo
  • 18 de Noviembre
  • 11 de Octubre
  • Antártida Argentina
  • Ciudadela
  • Constitución
  • Florida
agua corte

Sectores Alto Comedero

  • 128 Viviendas
  • 50 Viviendas (UOCRA)
  • 40 Viviendas
  • 110 Viviendas (Empleados de Comercio)
  • Che Guevara
  • 150 Hectáreas
  • 18 Hectáreas
  • 30 Hectáreas

El Ceibal

En este sector, desde la empresa se registró el robo de una bomba Flygt de la cisterna de lavado de filtros en la Planta Jacarandá (ElCeibal). Este acto de vandalismo ha dejado a la planta sin suministro de agua, pero el personal de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar la situación.

Sectores de El Ceibal

Bosque del Ceibal 1 y 2, Jardín del ceibal y Lagunas del ceibal

Sobre lo sucedido, desde Agua Potable de Jujuy S.E. informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en la reparación del acueducto para normalizar el suministro a la mayor brevedad posible. "Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional y responsable del agua hasta la total reposición del servicio", detallaron en el comunicado.

