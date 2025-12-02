Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Las semifinales del Torneo Clausura 2025 quedaron definidas, donde dos equipos llegarán a la final en Santiago del Estero, el 13 de diciembre, y uno será el nuevo campeón del fútbol argentino.

Las semifinales se disputará con partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado, mientras que la final será a partido único y en cancha neutral.

Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero El estadio de Santiago del Estero será sede de la apertura del Mundial Sub 20. Semifinales Liga Argentina 2025: cuándo se juegan, hora y fecha Boca eliminó a Argentinos y se cruzará con Racing, que pasó en los penales frente a Tigre. Del otro lado, Estudiantes dejó afuera a Central Córdoba y Gimnasia de La Plata hizo lo propio con Barracas Central, por lo que habrá clásico en semis:

Boca vs. Racing | fecha y hora a confirmar | La Bombonera

| fecha y hora a confirmar | La Bombonera Gimnasia vs. Estudiantes | fecha y hora a confirmar | Estadio Juan Carmelo Zerrillo Si bien AFA todavía no lo confirmó, se estima que Boca reciba a Racing el domingo 7 de diciembre. A su vez, Gimnasia de La Plata jugaría en el bosque el clásico ante Estudiantes el lunes 8. Esto aún no fue oficializado.

