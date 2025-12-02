martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 07:46
¡Para el infarto!

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Después de la clasificación de Gimnasia de La Plata y de Racing, así quearon definidas las llaves de semifinales del Torneo Clausura 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
futbol pelota.jpg

Las semifinales del Torneo Clausura 2025 quedaron definidas, donde dos equipos llegarán a la final en Santiago del Estero, el 13 de diciembre, y uno será el nuevo campeón del fútbol argentino.

Lee además
Estudiantesde Río Cuarto  contra un equipo jujeño
Historia.

La última vez que Estudiantes de Río Cuarto jugó en primera fue contra un equipo jujeño
La Selección Argentina de Futsal Femenino dio un paso firme rumbo a las semifinales del primer mundial de la historia al vencer 4-1 a Colombia en los cuartos de final. (Foto: X @Argentina)
Deporte.

Mundial de futsal femenino: Argentina goleó 4-1 a Colombia y se metió en semifinales

Las semifinales se disputará con partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado, mientras que la final será a partido único y en cancha neutral.

  • Boca vs. Racing | fecha y hora a confirmar | La Bombonera
  • Gimnasia vs. Estudiantes | fecha y hora a confirmar | Estadio Juan Carmelo Zerrillo

Si bien AFA todavía no lo confirmó, se estima que Boca reciba a Racing el domingo 7 de diciembre. A su vez, Gimnasia de La Plata jugaría en el bosque el clásico ante Estudiantes el lunes 8. Esto aún no fue oficializado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La última vez que Estudiantes de Río Cuarto jugó en primera fue contra un equipo jujeño

Mundial de futsal femenino: Argentina goleó 4-1 a Colombia y se metió en semifinales

Atletismo jujeño en alza: récord de chicos en la pista y un ledesmense rumbo al Sudamericano Escolar

Gimnasia de Jujuy lanza pruebas de fútbol para masculino y femenino: fechas y requisitos

Torneo Regional Amateur 2025: resultados de los equipos jujeños

Las más leídas

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Profundo pesar.

Jujuy despidió a Ekel Meyer: "Nos ha dejado un hombre de una calidad humana difícil de igualar"

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso
Tucumán.

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

Calor extremo - Imagen ilustrativa
Atención.

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel