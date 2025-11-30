Estudiantes de La Plata avanzó a semifinales tras vencer a Central Córdoba

Con un tanto de Tiago Palacios y un rendimiento sólido, Estudiantes venció a Central Córdoba y dejó atrás una semana agitada. Ahora espera por el ganador del duelo entre Barracas Central y Gimnasia.

Embed - CENTRAL CÓRDOBA 0 - 1 ESTUDIANTES | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025 Estudiantes de La Plata avanzó a semifinales tras vencer a Central Córdoba Estudiantes de La Plata dio un golpe de autoridad en el inicio de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 al derrotar 1-0 a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez aprovechó su eficacia en los momentos clave y aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la competencia. El único gol del encuentro lo anotó Tiago Palacios, quien definió con precisión para darle al León una clasificación valiosa en condición de visitante.

El triunfo llegó en medio de días movidos para la institución platense, que recibió una sanción disciplinaria y la suspensión por seis meses de su presidente, Juan Sebastián Verón. Sin embargo, el equipo mostró carácter para sobreponerse al contexto y encadenó su segunda victoria consecutiva fuera de casa, tras el triunfo ante Rosario Central en la fase anterior.

Para Central Córdoba, que venía de dejar en el camino a San Lorenzo, la derrota significó el cierre de su participación en el torneo. El conjunto santiagueño intentó reaccionar en la segunda parte, pero no logró quebrar la firme estructura defensiva del Pincha.

Estudiantes ahora aguarda por su rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, programado para el lunes. El resto de los cuartos de final continuará con los duelos entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, y entre Racing y Tigre, completando un cuadro caliente rumbo a la definición del Clausura.

