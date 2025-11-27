La AFA suspendió a Juan Sebastián Verón por 6 meses y sancionó a 11 jugadores de Estudiantes

El presidente del club fue sancionado con seis meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol (art. 12 del Código Disciplinario). La medida se vincula con su rol en la decisión de que el plantel diera la espalda al campeón durante el pasillo.
2. Dos fechas de suspensión para los jugadores
Varios futbolistas recibieron dos fechas de suspensión por su conducta durante el homenaje obligatorio. Entre ellos se encuentran:
Muslera Micol Néstor Fernando
Gómez Román Agustín
Núñez Santiago Misael
Palacios Tiago Asael
Farías Facundo Hernán
González Pírez Leandro Martín
Arzamendia Santiago Daniel
Cetre Angulo Edwuin Stiven
Piovi Lucas Ezequiel
Medina Cristian Nicolás
Amondarain Mikel Jesús
Las sanciones se aplicarán en el próximo torneo oficial, sobre partidos efectivamente disputados por el equipo.
3. Prohibición para el capitán
Además de las dos fechas, el jugador Santiago Núñez fue sancionado con tres meses sin poder ejercer la capitanía del equipo.
Antes del encuentro por los octavos de final del Clausura entre Central y Estudiantes, la Liga ordenó realizar el pasillo de campeón. Sin embargo, los jugadores del Pincha se dieron vuelta y le dieron la espalda al equipo rosarino, un gesto que fue interpretado como una protesta y cuya idea —según trascendió— habría sido impulsada por Verón.
El episodio, ampliamente difundido, generó reacciones divididas: desde críticas de figuras como Oscar Ruggeri hasta el respaldo del presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje de apoyo en redes sociales.
Respuesta de las autoridades y desarrollo posterior
Tras el pasillo, el Tribunal de Disciplina abrió un expediente de oficio, solicitó descargos al club, a Verón y al capitán, y este miércoles emitió la resolución final.
En paralelo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, hizo referencia al conflicto durante los Premios Alumni y cuestionó indirectamente la postura del club platense, señalando que “hay algunos que se olvidan” de cómo lograron clasificarse.
El caso sigue generando repercusiones deportivas y políticas, mientras Estudiantes enfrenta las sanciones de cara al próximo torneo.