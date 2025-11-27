La AFA suspendió a Juan Sebastián Verón por 6 meses y sancionó a 11 jugadores de Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la AFA emitió este jueves una resolución mediante la cual aplicó fuertes sanciones al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y a los jugadores que participaron del polémico pasillo realizado a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Cross country. Se viene "Activa-Mente Jujuy", la carrera por la salud mental

Fútbol. ¿Cuándo se juegan los partidos de repechaje para el Mundial 2026?

El presidente del club fue sancionado con seis meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol (art. 12 del Código Disciplinario). La medida se vincula con su rol en la decisión de que el plantel diera la espalda al campeón durante el pasillo.

Varios futbolistas recibieron dos fechas de suspensión por su conducta durante el homenaje obligatorio. Entre ellos se encuentran:

Muslera Micol Néstor Fernando

Gómez Román Agustín

Núñez Santiago Misael

Palacios Tiago Asael

Farías Facundo Hernán

González Pírez Leandro Martín

Arzamendia Santiago Daniel

Cetre Angulo Edwuin Stiven

Piovi Lucas Ezequiel

Medina Cristian Nicolás

Amondarain Mikel Jesús

Las sanciones se aplicarán en el próximo torneo oficial, sobre partidos efectivamente disputados por el equipo.

image Juan Sebastián Verón / dura sanción para Estudiantes de La Plata.

3. Prohibición para el capitán

Además de las dos fechas, el jugador Santiago Núñez fue sancionado con tres meses sin poder ejercer la capitanía del equipo.

Cómo se originó el conflicto

El jueves pasado, Rosario Central fue designado por la Liga Profesional y la AFA como campeón de la liga anual 2025, por haber sido el equipo con más puntos en la sumatoria de la Fase Regular del Apertura y del Clausura. La consagración generó controversia, ya que la definición no había sido anunciada antes del inicio de la temporada.

Antes del encuentro por los octavos de final del Clausura entre Central y Estudiantes, la Liga ordenó realizar el pasillo de campeón. Sin embargo, los jugadores del Pincha se dieron vuelta y le dieron la espalda al equipo rosarino, un gesto que fue interpretado como una protesta y cuya idea —según trascendió— habría sido impulsada por Verón.

El episodio, ampliamente difundido, generó reacciones divididas: desde críticas de figuras como Oscar Ruggeri hasta el respaldo del presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje de apoyo en redes sociales.

Respuesta de las autoridades y desarrollo posterior

Tras el pasillo, el Tribunal de Disciplina abrió un expediente de oficio, solicitó descargos al club, a Verón y al capitán, y este miércoles emitió la resolución final.

En paralelo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, hizo referencia al conflicto durante los Premios Alumni y cuestionó indirectamente la postura del club platense, señalando que “hay algunos que se olvidan” de cómo lograron clasificarse.

El caso sigue generando repercusiones deportivas y políticas, mientras Estudiantes enfrenta las sanciones de cara al próximo torneo.