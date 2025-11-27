jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 18:24
Fallo.

La AFA suspendió a Juan Sebastián Verón por 6 meses y sancionó a 11 jugadores de Estudiantes

La AFA resolvió suspender al presidente de Estudiantes e imponer sanciones a varios futbolistas tras el gesto de protesta realizado en el pasillo ante Rosario Central.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Sanción a Estudiantes.

Sanción a Estudiantes.

Las sanciones de la AFA

Según el documento oficial, el organismo dispuso:

1. Suspensión de 6 meses para Verón

El presidente del club fue sancionado con seis meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol (art. 12 del Código Disciplinario). La medida se vincula con su rol en la decisión de que el plantel diera la espalda al campeón durante el pasillo.

2. Dos fechas de suspensión para los jugadores

Varios futbolistas recibieron dos fechas de suspensión por su conducta durante el homenaje obligatorio. Entre ellos se encuentran:

  • Muslera Micol Néstor Fernando

  • Gómez Román Agustín

  • Núñez Santiago Misael

  • Palacios Tiago Asael

  • Farías Facundo Hernán

  • González Pírez Leandro Martín

  • Arzamendia Santiago Daniel

  • Cetre Angulo Edwuin Stiven

  • Piovi Lucas Ezequiel

  • Medina Cristian Nicolás

  • Amondarain Mikel Jesús

Las sanciones se aplicarán en el próximo torneo oficial, sobre partidos efectivamente disputados por el equipo.

image
Juan Sebastián Verón / dura sanción para Estudiantes de La Plata.

Juan Sebastián Verón / dura sanción para Estudiantes de La Plata.

3. Prohibición para el capitán

Además de las dos fechas, el jugador Santiago Núñez fue sancionado con tres meses sin poder ejercer la capitanía del equipo.

Cómo se originó el conflicto

El jueves pasado, Rosario Central fue designado por la Liga Profesional y la AFA como campeón de la liga anual 2025, por haber sido el equipo con más puntos en la sumatoria de la Fase Regular del Apertura y del Clausura. La consagración generó controversia, ya que la definición no había sido anunciada antes del inicio de la temporada.

Antes del encuentro por los octavos de final del Clausura entre Central y Estudiantes, la Liga ordenó realizar el pasillo de campeón. Sin embargo, los jugadores del Pincha se dieron vuelta y le dieron la espalda al equipo rosarino, un gesto que fue interpretado como una protesta y cuya idea —según trascendió— habría sido impulsada por Verón.

El episodio, ampliamente difundido, generó reacciones divididas: desde críticas de figuras como Oscar Ruggeri hasta el respaldo del presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje de apoyo en redes sociales.

Respuesta de las autoridades y desarrollo posterior

Tras el pasillo, el Tribunal de Disciplina abrió un expediente de oficio, solicitó descargos al club, a Verón y al capitán, y este miércoles emitió la resolución final.

En paralelo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, hizo referencia al conflicto durante los Premios Alumni y cuestionó indirectamente la postura del club platense, señalando que “hay algunos que se olvidan” de cómo lograron clasificarse.

El caso sigue generando repercusiones deportivas y políticas, mientras Estudiantes enfrenta las sanciones de cara al próximo torneo.

