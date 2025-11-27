jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 13:40
AFA.

Cuáles son los clubes jujeños que publicaron su apoyo a la AFA

Clubes de Jujuy publicaron su apoyo a la AFA, comandada por Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, en medio de la polémica. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Lee además
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia
Investigación.

Denunciaron por lavado de dinero y evasión a un financista ligado a Claudio Tapia
Lucas Comesaña.
Fútbol.

La AFA nominó a Lucas Comesaña entre los mejores árbitros de la Primera Nacional

Desde sus redes institucionales, Talleres de Perico expresó un respaldo directo a la conducción afista, que está en manos de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. El mensaje sostuvo la necesidad de mantener la estabilidad dirigencial y de apoyar la actual conducción del fútbol argentino.

La Federación Jujeña de Fútbol, que nuclea a las cinco ligas de la provincia, envió una nota al presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino. El documento reafirmó el acompañamiento a las autoridades de la AFA.

¿Por qué los clubes publican mensajes de apoyo a AFA?

Distintos clubes del ascenso publican mensajes de apoyo a la AFA porque, aparentemente, la Asociación del Fútbol Argentino solicitó respaldo público ante una situación conflictiva que enfrentan.

Este pedido busca que los clubes demuestren unidad y legitimen la gestión de la AFA frente a críticas y escándalos recientes, como la controvertida designación de Rosario Central como campeón y una denuncia por lavado de dinero vinculada a Tapia. Varios clubes del ascenso ya expresaron formalmente su respaldo mediante comunicados y en redes sociales con la intención de mostrar solidaridad con la dirigencia actual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Denunciaron por lavado de dinero y evasión a un financista ligado a Claudio Tapia

La AFA nominó a Lucas Comesaña entre los mejores árbitros de la Primera Nacional

AFA abrió un expediente contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espalda a Rosario Central

Fútbol femenino en Argentina: "Ya estamos llegando a las 200 ligas"

Insólito: AFA le dio el trofeo de "Campeones de Liga" a Rosario Central

Lo que se lee ahora
Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Sin agua en sectores de Alto Comedero.
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel