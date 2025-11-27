Cuáles son los clubes jujeños que publicaron su apoyo a la AFA

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

En un contexto nacional de tensión institucional dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes jujeños y la entidad que agrupa a las ligas locales realizaron manifestaciones públicas de apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia. Los mensajes surgieron tras la polémica por la designación de Rosario Central como campeón anual y por la aparición del dirigente en una investigación financiera.

Desde sus redes institucionales, Talleres de Perico expresó un respaldo directo a la conducción afista, que está en manos de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. El mensaje sostuvo la necesidad de mantener la estabilidad dirigencial y de apoyar la actual conducción del fútbol argentino.

A través de un posteo oficial, Sociedad Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy también manifestó su acompañamiento a Tapia y su conducción, en el mismo tono que otras entidades del ascenso.

La Federación Jujeña de Fútbol, que nuclea a las cinco ligas de la provincia, envió una nota al presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino. El documento reafirmó el acompañamiento a las autoridades de la AFA.

¿Por qué los clubes publican mensajes de apoyo a AFA? Distintos clubes del ascenso publican mensajes de apoyo a la AFA porque, aparentemente, la Asociación del Fútbol Argentino solicitó respaldo público ante una situación conflictiva que enfrentan. Este pedido busca que los clubes demuestren unidad y legitimen la gestión de la AFA frente a críticas y escándalos recientes, como la controvertida designación de Rosario Central como campeón y una denuncia por lavado de dinero vinculada a Tapia. Varios clubes del ascenso ya expresaron formalmente su respaldo mediante comunicados y en redes sociales con la intención de mostrar solidaridad con la dirigencia actual.

