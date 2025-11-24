lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 19:03
Fútbol.

La AFA nominó a Lucas Comesaña entre los mejores árbitros de la Primera Nacional

Lucas Comesaña figura entre los distinguidos en los Premios Alumni dentro de la categoría de árbitro destacado de la Primera Nacional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lucas Comesaña.

Lucas Comesaña.

La categoría Árbitro Destacado en la Primera Nacional tiene tres nominados: Lucas Comesaña, Bruno Amiconi y Juan Pafundi. El jurado evaluó el desempeño general durante la temporada y la actuación dentro del torneo.

Estos premios buscan resaltar el trabajo institucional, arbitral, dirigencial y periodístico en todas las categorías del fútbol argentino. La inclusión de Comesaña marca un hito relevante para su trayectoria profesional.

La fuerte polémica de Lucas Comesaña en Jujuy

El árbitro estuvo en el centro de la escena luego del episodio con Gimnasia de Jujuy durante el Reducido de la Primera Nacional. Luego de un muy mal arbitraje durante la primera etapa, Comesaña denunció amenazas en el entretiempo del partido ante Deportivo Madryn, lo que derivó en la suspensión del encuentro y un fallo deportivo por 3 a 0 a favor de Madryn.

Más tarde, la Justicia archivó la causa y resolvió que no hubo delito ni agresión formal al cuerpo arbitral. El fiscal Diego Funes determinó que la seguridad estuvo garantizada.

El vínculo entre Comesaña y Gimnasia ya tenía antecedentes. En 2023, tras un partido frente a Deportivo Riestra, surgieron críticas públicas desde la dirigencia jujeña, que señaló un trato distinto por parte del árbitro en su llegada a la provincia.

Estos episodios alimentaron debates en el ámbito futbolístico sobre arbitraje, autoridad y decisiones en partidos de alto impacto.

La ceremonia y el desarrollo de la premiación

La celebración tendrá transmisión oficial por AFA Estudio. A las 18 horas se abrirá la alfombra roja para invitados, nominados y referentes del ambiente futbolero. A las 19 dará inicio la premiación con todas las categorías.

Durante la gala, se entregarán reconocimientos para dirigentes, futbolistas, entrenadores, árbitros, medios y clubes desde la Liga Profesional hasta las categorías del ascenso, infantiles, juveniles, futsal y fútbol femenino.

Premios Alumni
Premios Alumni
Premios Alumni

Todos los nominados

Liga Profesional

Dirigente Destacado:

  • Gonzalo Belloso (Rosario Central)
  • Abel Poza (Huracán)
  • Diego Lemme (Defensa y Justicia)

Jugador Destacado:

  • Valentín Gómez (Vélez Sarsfield)
  • Adrián Martínez (Racing Club)
  • Franco Mastantuono (River Plate)

Director Técnico Destacado:

  • Omar De Felipe (Central Córdoba)
  • Gustavo Costas (Racing Club)
  • Gustavo Quinteros (Vélez Sarfield)

Árbitro Destacado:

  • Yael Falcon Pérez
  • Facundo Tello
  • Sebastián Zunino

Programa en TV Destacado:

  • AFA Estudio Noticias (AFA ESTUDIO)
  • Puede Pasar (DSports)
  • Paso a Paso (TyC Sports)

Medio Gráfico Destacado:

  • La Nación Deportes
  • Clarín Deportivo
  • Olé

Programa Radial Destacado:

  • No Veo la Hora (DSports FM 103.1)
  • La Oral Deportiva (Radio Rivadavia)
  • Futbol Continental Primera Edición (Radio Continental)

Sitio Web Destacado:

  • Promiedos
  • Doble Amarilla
  • Universo Futbol

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Deportivo Riestra
  • Barracas Central
  • Belgrano de Córdoba
  • River Plate

Primera Nacional

Dirigente Destacado:

  • Gabriel Mansilla (Deportivo Morón)
  • Gabriel Greco (Atlanta)
  • Ricardo Sastre (Deportivo Madryn)

Jugador Destacado:

  • Ezequiel Aguirre (Defensores de Belgrano)
  • Agustín Lavezzi (Tristán Suárez)
  • Bruno Nasta (Racing de Córdoba)

Director Técnico Destacado:

  • Andrés Illiana (Aldosivi)
  • Andrés Montenegro (Nueva Chicago)
  • Alfredo Grelak (San Telmo)

Árbitro Destacado:

  • Lucas Comesaña
  • Bruno Amiconi
  • Juan Pafundi

Programa en TV Destacado:

  • FNacional ESPN
  • El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos)
  • TyC Sports Play

Medio Gráfico:

  • Olé
  • Popular
  • Crónica

Programa Radial Destacado:

  • Mundo Ascenso (Radio La Red AM 910)
  • El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990)
  • Tira para Arriba (DSports FM 103.1)

Sitio Web Destacado:

  • Mundo Ascenso
  • Solo Ascenso
  • Promiedos

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Estudiantes de Buenos Aires
  • Temperley
  • Deportivo Morón

Primera “B”

Dirigente Destacado:

  • Ezequiel Segura (Comunicaciones)
  • Tomas Costa (Colegiales)
  • Omar Plaini (Los Andes)

Jugador Destacado:

  • Nicolas Toloza (Colegiales)
  • Juan Ignacio Barbieri (Armenio)
  • Diego Aguirre (Acassuso)

Director Técnico Destacado:

  • Juan Carlos Kopriva (Excursionistas)
  • Leonardo Fernández (Colegiales)
  • Leonardo Lemos (Los Andes)

Árbitro Destacado:

  • Julián Jerez
  • Juan Cruz Robledo
  • Gabriel Gutiérrez

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Los Andes
  • Excursionistas
  • Dock Sud

Primera “C”

Dirigente Destacado:

  • Dante Majori (Yupanqui)
  • Flavio Fernández (Lamadrid)
  • Javier Gómez (Claypole)

Jugador Destacado:

  • Leandro Llodra (Claypole)
  • Ignacio Huguenet (Camioneros)
  • Claudio Campostrini (Lamadrid)

Director Técnico Destacado:

  • Matías De Cicco (Ituzaingó)
  • Gabriel Torres (Real Pilar)
  • Federico Urciuoli (Camioneros)

Árbitro Destacado:

  • Julián Beligoy
  • Agustín Flores
  • Guido Mascheroni

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Estrella del Sur
  • Deportivo Español
  • Yupanqui

“Promocional Amateur”

Dirigente Destacado:

  • Sebastián Salmun (Náutico Hacoaj)
  • Javier Foppiani (Everton)
  • Nicolas Casas (Barrancas FC)

Jugador Destacado:

  • Mateo Muñoz (Estrella del Sur)
  • Tomas Rosic (Náutico Hacoaj)
  • Adrián Parra (Ezeiza FC)

Director Técnico Destacado:

  • Agustín Wallash (Estrella del Sur)
  • Jorge Cembal (Provincial de Lobos)
  • Federico Urcioli (Camioneros)

Árbitro Destacado:

  • Agustín Panizza
  • Martin Morenza
  • Joaquín Rodríguez

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Everton
  • SAT
  • Náutico Hacoaj

Torneo Federal “A”

Dirigente Destacado:

  • Héctor D’efrancesco (Central Norte)
  • Damian Reyes (San Martin de Mza)
  • Nicolas Scarpeccio (Sp Las Parejas)

Jugador Destacado:

  • Leonardo Rodríguez (Central Norte)
  • Lucas Núñez (Club Atenas)
  • Marcelo Olivera (Independiente de Chivilcoy)

Director Técnico Destacado:

  • Carlos Mungo (Villa Mitre)
  • Renato Riggio (Central Norte)
  • Dulio Botella (Santamarina)

Árbitro Destacado:

  • Juan Nebbieti
  • Maximiliano Manduca
  • Fernando Marcos

Periodismo destacado cubriendo la categoría:

  • La Gloria O Devoto
  • Ascenso del Interior
  • Match Point

Consejo Federal del Fútbol

Dirigente destacado Jurisdicción Bonaerense:

  • David Forconi (Liga de Junín)
  • Nicolas Mantegazza (Liga de San Vicente)
  • Leonardo Campano (Liga de La Plata)

Dirigente destacado Jurisdicción Mesopotámica:

  • Juan Carlos Rosseberg (Liga de Obera)
  • José Luis Diaz (Liga de Nogoya)
  • Nelson Casis (Fed. Entrerriana)

Dirigente destacado Jurisdicción Cuyo:

  • Gabriel Godoy (Liga Riojana)
  • Cintia Ramírez (San Luis)
  • Homero Di Bernardino (Liga Alvearense)

Dirigente destacado Jurisdicción Sur:

  • Gabriel Prioli (Viedma)
  • Diego González (Trelew)
  • Gonzalo Zunzunegui (Luis Beltrán)

Dirigente destacado Jurisdicción Norte:

  • Gustavo Marcial (Santa María)
  • Rubén Alderete (Fed. Jujeña)
  • Darío Zamoratte (Tucumán)

Dirigente destacado Jurisdicción Centro:

  • Francisco Pesce ( Fed. Santiago)
  • Camilo Mañez (Liga Rio Cuarto)
  • Rene A Paz (Liga Santiago)

Dirigente destacado Jurisdicción Litoral:

  • Jorge Cufre (Liga Formoseña)
  • Raúl Mosqueda ( Liga Chaqueña)
  • Alberto Pasaola (Liga del Sur S.F)

Fútbol Infantil

Dirigente Destacado:

  • Jorge Tedesco (Ferrocarril Oeste)
  • Víctor Amarilla (Yupanqui)
  • Aida Cardozo (Chacarita)

Fútbol Juvenil Liga Profesional

Dirigente Destacado:

  • Nicolas Álvarez (Belgrano)
  • Maximiliano Fe (Rosario Central)
  • Diego Russo (Lanús)

Jugador Revelación:

  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)
  • Gaston Bouhier (Argentinos Juniors)
  • Maher Carrizo (Velez Sarsfield)

Medios Periodísticos cubriendo el futbol infanto juvenil:

  • Stat Futbol (Fernando Fracchia)
  • Sábado Gol (Leo Perales)
  • Inferiores Argentinas (Tomas Camauer)
  • Sueños de Gol (Radio Veloz - Estefanía Romero

Futbol Juvenil del Ascenso

Dirigente Destacado:

  • Facundo Villaronga (Brown de Adrogue)
  • Alejandro Margaride (Flandria)
  • Jesica Mazzilli (Cambaceres)

Jugador Revelación:

  • Gabriel Vázquez (8va de Quilmes)
  • Gustavo Garay Paredes (8va de Camioneros)
  • Mateo Rodríguez 7ma de Dock Sud)

Futbol Femenino Categoría A

Dirigente Destacado:

  • Florencia Vidaurreta (Boca Juniors)
  • Ramiro Pérez (UAI Urquiza )
  • Lucas Portillo (Gimnasia y Esgrima de la Plata)

Jugadora Destacada:

  • Andrea Ojeda (Boca Juniors)
  • Solana Pereyra (San Lorenzo)
  • Kishi Núñez (Boca Juniors)

Director Técnico Destacado:

  • Florencia Quiñones (Boca Juniors)
  • Franco Bertera (San Lorenzo)
  • Héctor Bracamonte (Racing Club)

Arbitra destacada

  • Bettina Cingari
  • Micaela Abelardo
  • Roberta Echeverria

Medios Periodísticos cubriendo la categoría:

  • Fut Femme
  • El Femenino
  • FutFemGol
  • AFA Estudio Femenino

Futbol Femenino Categoría B

Dirigente Destacado:

  • Mauro Gagliardo (Atlético Rafaela)
  • Erica Miyasato (Argentinos Juniors)
  • Alejandro Roselli (Sarmiento de Junín)

Jugadora Destacada:

  • Nilda Báez (Velez Sarsfield)
  • Eliana Capdevilla (Talleres de Córdoba)
  • Abril Castro (San Miguel)

Director Técnico Destacado:

  • Miqueas Russo (Talleres de Córdoba)
  • Daniel Reyes (Vélez Sarfield)
  • Jonathan Vallejos (Defensores de Belgrano)

Arbitra destacada

  • Luciana Sánchez
  • Micaela Abelardo
  • Antonella Álvarez de Oliveira

Futbol Femenino Categoría C

Dirigente Destacado:

  • Esteban Ramos (Estrella del Sur)
  • Dina González (Tigre)
  • Marcela Raivich (Talleres de Remedios de Escalada)

Jugadora Destacada:

  • Talía Dimartino (Estrella del Sur)
  • Daiana Perpetto (Aldosivi)
  • Agustina Montes (Arsenal)

Director Técnico Destacado:

  • Marcelo Rodríguez (Aldosivi)
  • Juan Alonso (Talleres de Remedio de Escalada)
  • Gustavo Levine (Villas unidas)

Arbitra destacada

  • Ariadna Palacios
  • Sofia Curto
  • Brisa Fernández

Periodismo en el Ascenso

Programa en TV Destacado:

  • AFA Estudio Ascenso
  • El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos)
  • F Nacional (ESPN)

  • El Sueño del Ascenso (America Sports)

Medio Gráfico Destacado:

  • Ole
  • Diario Popular
  • Crónica

Programa Radial Destacado:

  • Mundo Ascenso (La Red AM 910)
  • El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990)
  • Tira para Arriba (DSports FM 103.1)
  • El Sueño del Ascenso (AM 610 Radio Gral San Martin)

Sitio Web Destacado:

  • Mundo Ascenso.com
  • Solo Ascenso.com
  • Promiedos.com

