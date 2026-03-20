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20 de marzo de 2026 - 21:32
Deportes.

Boca Juniors ya tiene fixture en la Copa Libertadores 2026: cuándo debuta

Boca Juniors volverá a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y ya conoce su calendario completo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Boca Juniors tiene el fixture confirmado para la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors tiene el fixture confirmado para la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors ya tiene definido su calendario para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, torneo al que regresará después de dos años de ausencia. El equipo dirigido por Claudio Úbeda integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

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El debut será el martes 7 de abril en Chile frente a Universidad Católica, desde las 21:30 de Argentina. Luego, Boca recibirá a Barcelona en La Bombonera el 14 de abril a las 21, visitará a Cruzeiro el 28 de abril a las 21:30, jugará ante Barcelona en Guayaquil el 5 de mayo a las 21, volverá a ser local frente a Cruzeiro el 19 de mayo a las 21:30 y cerrará la fase de grupos en casa ante Universidad Católica el jueves 28 de mayo a las 21:30.

Un grupo exigente y un calendario apretado

La fase de grupos de la Libertadores 2026 comenzará el 7 de abril y terminará el 28 de mayo, por lo que Boca disputará sus seis partidos en un tramo muy corto del calendario, mientras afronta también la recta decisiva del torneo local. Además, deberá viajar a Chile, Brasil y Ecuador, en una seguidilla que exigirá rotación y logística.

Boca Juniors jugará en el Grupo D de la Libertadores y jugará con Cruzeiro
Boca Juniors jugará en el Grupo D de la Libertadores y jugará con Cruzeiro

Boca Juniors jugará en el Grupo D de la Libertadores y jugará con Cruzeiro

El formato establece que los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, mientras que el tercero seguirá su camino en la Copa Sudamericana. En la previa del sorteo, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, remarcó la ambición del club y aseguró que el objetivo es llegar “hasta el final” en la competencia.

Premios, octavos y la final en Montevideo

La participación en la fase de grupos también representa una fuerte inyección económica. Distintas proyecciones sobre el esquema de premios indican que Boca podría superar los USD 6 millones solo por disputar esta instancia, con montos extra por rendimiento deportivo y nuevos premios a medida que avance en las rondas eliminatorias. El máximo ingreso posible, sumando todas las etapas y bonos, supera los USD 43 millones.

Una vez terminada la fase inicial, el sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio. Las llaves de eliminación directa comenzarán después de la Copa del Mundo y la final está prevista para el 21 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

El fixture de Boca Juniors

  • Fecha 1: martes 7 de abril a las 21.30 - Universidad Católica vs. Boca
  • Fecha 2: martes 14 de abril a las 21.00 - Boca vs. Barcelona
  • Fecha 3: martes 28 de abril a las 21.30 - Cruzeiro vs. Boca
  • Fecha 4: martes 5 de mayo a las 21.00 - Barcelona vs. Boca
  • Fecha 5: martes 19 de mayo a las 21.30 - Boca vs. Cruzeiro
  • Fecha 6: jueves 28 de mayo a las 21.30 - Boca vs. Universidad Católica

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