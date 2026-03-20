Confirmaron el segundo amistoso de Argentina antes del Mundial: quién será el rival

La Selección Argentina confirmó un nuevo amistoso en el país como parte de su preparación para el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Zambia el próximo martes 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera .

Deportes. La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

Deportes. Confirmaron la fecha del amistoso de la Selección Argentina: cuándo y quién es el rival

El anuncio fue realizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , que también informó que este partido será el segundo compromiso de la última Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo.

El encuentro ante Zambia se suma al ya confirmado frente a Mauritania , por lo que la Albiceleste tendrá dos pruebas ante selecciones africanas en esta ventana internacional.

Estos partidos serán clave para que Scaloni pueda ajustar la lista de convocados y definir el plantel que viajará a Estados Unidos, México y Canadá para defender el título obtenido en Qatar.

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Cambios en la preparación

La organización de estos amistosos responde a la cancelación de la Finalissima ante España y del partido previsto contra Qatar, lo que obligó a la AFA a reorganizar completamente el calendario.

El presidente de la entidad, Claudio Tapia, había adelantado que la intención era que la Selección pudiera jugar en el país y despedirse del público argentino antes del Mundial.

Messi vuelve a jugar en el país

El partido en La Bombonera marcará una nueva presentación de Lionel Messi en Argentina, en un contexto especial de cara a la Copa del Mundo.

Además, el cuerpo técnico evalúa variantes en la convocatoria, con la inclusión de jóvenes jugadores y algunas bajas por lesión que podrían influir en la lista definitiva.

El camino hacia el Mundial 2026

El Mundial comenzará el 11 de junio de 2026, y Argentina integrará el Grupo J, donde debutará el 16 de junio ante Argelia.

Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio, ambos partidos en la ciudad de Dallas.