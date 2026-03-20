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20 de marzo de 2026 - 15:11
Deportes.

Argentina jugará otro amistoso en La Bombonera antes del Mundial: quién es el rival confirmado

Prueba antes del Mundial 2026: la Selección Argentina jugará el 27 de marzo tras la suspensión de la Finalissima.

Por  Judith Girón
Argentina jugará otro amistoso en La Bombonera antes del Mundial

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Este encuentro surge tras la cancelación de la Finalissima frente a España, que estaba prevista para la misma fecha en Qatar, pero que se suspendió debido al conflicto en Medio Oriente. Ante este escenario, la Albiceleste reorganizó su agenda y optó por disputar el duelo en Buenos Aires.

Además, cuatro días después estaba previsto otro amistoso ante Guatemala, también en el estadio de Boca, aunque ese compromiso quedó en suspenso por cuestiones reglamentarias vinculadas a FIFA. Desde la AFA no brindaron mayores detalles sobre ese segundo partido, que podría sufrir modificaciones en el rival.

El cuerpo técnico aprovechará estos encuentros para ajustar detalles de cara a la lista definitiva del Mundial. Será una de las últimas oportunidades para que Lionel Scaloni evalúe rendimientos antes de confirmar la nómina que buscará defender el título en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Sorpresas en los convocados para la Selección Argentina

La reciente convocatoria incluyó algunas sorpresas, con presencia de futbolistas del medio local como Tomás Palacios y Gabriel Rojas, además de jóvenes que buscan ganarse un lugar como Valentín Barco, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni. Entre las ausencias se destacan nombres importantes como Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, todos afectados por lesiones.

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Los dos jugadores que se suman a los convocados a la Selección Argentina

En medio de la preparación para los amistosos de la próxima fecha FIFA, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni dio un giro en la lista de convocados y decidió incluir finalmente a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, quienes en un principio habían quedado afuera. Ambos futbolistas, que militan en el Real Madrid y el Racing de Estrasburgo respectivamente, viajarán el próximo lunes al país para sumarse a los entrenamientos con la Albiceleste, en lo que representa una nueva oportunidad para mostrarse de cara a la definición del plantel rumbo al Mundial 2026.

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Argentina integrará el Grupo J del Mundial y debutará el 16 de junio frente a Argelia. Luego enfrentará a Austria y Jordania, en busca de avanzar a la siguiente fase y sostener su protagonismo como vigente campeón del mundo.

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