jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 08:53
Fútbol.

Metán: joven futbolista sub 18 sufrió fracturas y la Liga analiza suspender el torneo

En un partido de fútbol en Metán, un jugador chocó contra una pared y fue operado. La Liga convocó a los clubes para revisar medidas de seguridad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En un partido de fútbol en Metán, un jugador chocó contra una pared y fue operado. La Liga convocó a los clubes para revisar medidas de seguridad.

En un partido de fútbol en Metán, un jugador chocó contra una pared y fue operado. La Liga convocó a los clubes para revisar medidas de seguridad.

Joven gravemente herido durante un partido de la Liga de Metan

Joven gravemente herido durante un partido de la Liga de Metan

Un grave incidente ocurrido esta semana durante un partido de la categoría sub 18 de la Liga Metanense de Fútbol, en Salta, terminó con un joven jugador sometido a cirugía y en pleno proceso de rehabilitación. El hecho se registró en el encuentro entre Hispano y El Crestón, cuando Alejandro Ramírez -18 años- cayó con violencia y chocó de frente contra una pared ubicada detrás de la línea de fondo.

Lee además
Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta
Racing Club se quedó con la clasificación.
Deportes.

Racing Club eliminó a River Plate de la Liga Profesional de Fútbol

Según relató la familia y confirmaron desde el club, la jugada se dio dentro del área, en una acción de disputa de balón. El propio entrenador de El Crestón, Silvio Frías, sostuvo luego que se trató de “una jugada desafortunada, no un empujón intencional”, y pidió evitar especulaciones que perjudiquen a los dos jóvenes involucrados.

Fútbol en Metan: Cirugía, fractura y pérdida de piezas dentales

Como consecuencia del impacto contra la pared, Ramírez sufrió una fractura en la muñeca derecha, por la que este miércoles debió ser intervenido quirúrgicamente, procedimiento en el que se le colocaron dos clavos. Además, el golpe le provocó la pérdida de piezas dentales superiores e inferiores, por lo que deberá afrontar un tratamiento odontológico y de rehabilitación más prolongado.

El presidente de Hispano, Oscar Ramírez, estuvo presente en la cancha y acompañó a la familia desde el primer momento. “Fue un accidente muy feo, muy triste. El chico tuvo un acto reflejo para protegerse porque, de lo contrario, estaríamos hablando de algo muchísimo peor”, dijo en declaraciones a medios locales. El dirigente recordó que el jugador pertenece al Deportivo Michel y se encuentra a préstamo en Hispano, y lo definió como “un excelente chico”.

Futbol
Joven gravemente herido durante un partido de la Liga de Metan

Joven gravemente herido durante un partido de la Liga de Metan

Debate por los seguros y posible suspensión del torneo

El caso volvió a poner sobre la mesa la falta de cobertura por accidentes en buena parte de los clubes de la región.

“La mayoría de los clubes no tiene un seguro contra accidentes. Es algo que hay que mejorar urgente en el fútbol metanense. Más allá de los costos, tenemos que estar asegurados todos”, advirtió el presidente de Hispano. “La mayoría de los clubes no tiene un seguro contra accidentes. Es algo que hay que mejorar urgente en el fútbol metanense. Más allá de los costos, tenemos que estar asegurados todos”, advirtió el presidente de Hispano.

A raíz del episodio, la Liga Metanense de Fútbol convocó a una reunión de clubes para analizar la situación y avanzar en un acta acuerdo de responsabilidad, que incluya seguros obligatorios y mejoras en las condiciones de las canchas, especialmente en sectores cercanos a muros u otras estructuras rígidas. No se descarta la suspensión temporal del torneo de inferiores hasta que se definan nuevas medidas de seguridad y cobertura para los jugadores.

Desde El Crestón, el DT Silvio Frías remarcó que el club se puso a disposición de Hispano y de la familia del jugador lesionado para colaborar en lo que sea necesario. Por su parte, desde Hispano adelantaron que se evalúa organizar una campaña solidaria para ayudar con los gastos médicos, a través de un CBU de un familiar del joven.

“El fútbol nuestro es amateur, nos sostenemos con el esfuerzo de pocas personas. Pero también somos muy solidarios. Este caso debe servir para reflexionar y mejorar. Todos tenemos que empujar para el mismo lado”, cerró Oscar Ramírez “El fútbol nuestro es amateur, nos sostenemos con el esfuerzo de pocas personas. Pero también somos muy solidarios. Este caso debe servir para reflexionar y mejorar. Todos tenemos que empujar para el mismo lado”, cerró Oscar Ramírez

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

Racing Club eliminó a River Plate de la Liga Profesional de Fútbol

Torneo Internacional de fútbol infantil en Abra Pampa

Inscriben para jugar el torneo de fútbol infantil Manuel "El Negro" Guerrero

Del potrero a la gloria: Dulce, la futbolista jujeña que sueña con llegar a primera

Lo que se lee ahora
Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Denise Dumas confirmó que Campi casi se fue a las manos con Mariano Iúdica y contó los motivos. video
Farándula.

Campi y Mariano Iudica estuvieron a punto de pegarse: los motivos que dio Denise Dumas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel