Metán: joven futbolista sub 18 sufrió fracturas y la Liga analiza suspender el torneo

En un partido de fútbol en Metán, un jugador chocó contra una pared y fue operado. La Liga convocó a los clubes para revisar medidas de seguridad.

Un grave incidente ocurrido esta semana durante un partido de la categoría sub 18 de la Liga Metanense de Fútbol , en Salta, terminó con un joven jugador sometido a cirugía y en pleno proceso de rehabilitación. El hecho se registró en el encuentro entre Hispano y El Crestón , cuando Alejandro Ramírez -18 años- cayó con violencia y chocó de frente contra una pared ubicada detrás de la línea de fondo.

Según relató la familia y confirmaron desde el club, la jugada se dio dentro del área, en una acción de disputa de balón. El propio entrenador de El Crestón, Silvio Frías , sostuvo luego que se trató de “una jugada desafortunada, no un empujón intencional”, y pidió evitar especulaciones que perjudiquen a los dos jóvenes involucrados.

Como consecuencia del impacto contra la pared, Ramírez sufrió una fractura en la muñeca derecha , por la que este miércoles debió ser intervenido quirúrgicamente , procedimiento en el que se le colocaron dos clavos . Además, el golpe le provocó la pérdida de piezas dentales superiores e inferiores , por lo que deberá afrontar un tratamiento odontológico y de rehabilitación más prolongado.

El presidente de Hispano, Oscar Ramírez , estuvo presente en la cancha y acompañó a la familia desde el primer momento. “Fue un accidente muy feo, muy triste. El chico tuvo un acto reflejo para protegerse porque, de lo contrario, estaríamos hablando de algo muchísimo peor”, dijo en declaraciones a medios locales. El dirigente recordó que el jugador pertenece al Deportivo Michel y se encuentra a préstamo en Hispano, y lo definió como “un excelente chico”.

Debate por los seguros y posible suspensión del torneo

El caso volvió a poner sobre la mesa la falta de cobertura por accidentes en buena parte de los clubes de la región.

"La mayoría de los clubes no tiene un seguro contra accidentes. Es algo que hay que mejorar urgente en el fútbol metanense. Más allá de los costos, tenemos que estar asegurados todos", advirtió el presidente de Hispano.

A raíz del episodio, la Liga Metanense de Fútbol convocó a una reunión de clubes para analizar la situación y avanzar en un acta acuerdo de responsabilidad, que incluya seguros obligatorios y mejoras en las condiciones de las canchas, especialmente en sectores cercanos a muros u otras estructuras rígidas. No se descarta la suspensión temporal del torneo de inferiores hasta que se definan nuevas medidas de seguridad y cobertura para los jugadores.

Desde El Crestón, el DT Silvio Frías remarcó que el club se puso a disposición de Hispano y de la familia del jugador lesionado para colaborar en lo que sea necesario. Por su parte, desde Hispano adelantaron que se evalúa organizar una campaña solidaria para ayudar con los gastos médicos, a través de un CBU de un familiar del joven.

“El fútbol nuestro es amateur, nos sostenemos con el esfuerzo de pocas personas. Pero también somos muy solidarios. Este caso debe servir para reflexionar y mejorar. Todos tenemos que empujar para el mismo lado”, cerró Oscar Ramírez “El fútbol nuestro es amateur, nos sostenemos con el esfuerzo de pocas personas. Pero también somos muy solidarios. Este caso debe servir para reflexionar y mejorar. Todos tenemos que empujar para el mismo lado”, cerró Oscar Ramírez