Del potrero a la gloria: Dulce, la futbolista jujeña que sueña con llegar a primera

Dulce Martínez es una jujeña que pisa el césped con la determinación de una crack que sabe que los sueños no se negocian. Tiene 16 años y desde los 8 no se imagina la vida sin una pelota al lado. Hoy, la joven jujeña atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida: la prueba en Newell’s Old Boys de Rosario , uno de los clubes más grandes del interior del país.

La Santa Jujeña. La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy

Jujuy. Un adiós emocionante: la historia del profesor "Pipo" que se despidió tras de 37 años en Palpalá

“ Me fue bien, ya mañana tengo que ir de vuelta, tengo la última prueba ”, contó emocionada en diálogo con Canal 4 . Con serenidad, pero con una chispa de optimismo, agrega: “ Estoy segura de esto. Sé que mañana me va a ir bien, que voy a tener buenas noticias. Es un sueño enorme y una oportunidad grande para mí ”.

Dulce nació en San Salvador de Jujuy , pero vive con su familia en El Piquete , donde el fútbol se respira en cada esquina. Allí entrena bajo la guía de su profesor Maxi Cisterna , quien la ayudó a prepararse para llegar a esta prueba tan esperada.

“ Juego desde los ocho años. Siempre me gustó el fútbol. Mi profe Maxi fue quien me preparó para esto ”, cuenta con orgullo. Su esfuerzo y compromiso la llevaron a destacarse en la liga local, jugando actualmente en Parapetí , donde se ganó el número 10 en la espalda.

image Su sueño de jugar en Newell's y triunfar como futbolista.

El profesor que la acompaña en su sueño en Rosario se llama Luis Sosa, quien la define con una mezcla de admiración y cariño: “Los profes estamos más nerviosos que los jugadores. Ella tiene mucha fuerza, maneja bien los tiempos, tiene buena pegada y juega con las dos piernas. Ayer entrenó con la Sub-19 siendo Sub-16. No la pueden mover en la cancha”.

Talento, garra y corazón

En la entrevista, Dulce se ríe cuando le preguntan de qué cuadro es hincha: “Azul y amarillo”, responde sin dudar, confesando su amor por Boca Juniors. Pero enseguida vuelve a concentrarse en su sueño. “Fue todo un trámite viajar hasta Rosario, pero se pudo y ahora estoy aquí.”

Los que la vieron jugar aseguran que tiene todo para llegar lejos: velocidad, inteligencia, carácter y un amor genuino por el juego. Pero detrás de su talento hay algo aún más fuerte: una mamá que la acompaña en todo momento.

“Mi mamá es lo más importante para mí. Ella es la que me ayuda y siempre me dice que tengo que seguir para adelante, que no tengo que bajar los brazos”, expresó con emoción.

Por su parte, la madre de la joven muy orgullosa destacó que "de chiquita le gusta el futbol ella ya nació así, no fue formada en ningún club. Su primera canchita fue afuera de la casa, en la calle, ahí se juntaba con los amiguitos de la cuadra, ponían piedras para hacer el arco y se armaban los partidos. Una vez le regalaron una naranja y ella se puso a hacer jueguitos, todos la miraban".

image Dulce, la historia de la crack jujeña.

Una historia que inspira

Mientras espera los resultados de la última prueba, Dulce no deja de soñar: con la camiseta puesta, el pasto bajo los pies y una meta clara. “Yo sé que mañana me va a ir bien”, repite con convicción.

En cada palabra, en cada gesto, Dulce representa a cientos de chicas jujeñas que aman el fútbol y buscan su lugar. Su historia no es solo la de una promesa deportiva: es la de una adolescente que demuestra que con pasión, esfuerzo y corazón, los sueños pueden hacerse realidad.