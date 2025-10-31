viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 10:09
Jujuy.

Un adiós emocionante: la historia del profesor "Pipo" que se despidió tras de 37 años en Palpalá

El histórico profesor Pipo Humacata, se jubiló y despidió de la EET N°1 en Palpalá después de 37 años de enseñanzas. El docente marcó a varias generaciones de estudiantes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pipo Humacata profesor EET 1 Palpalá

Pipo Humacata profesor EET 1 Palpalá

Los estudiantes y la comunidad educativa de la EET N°1 Gral. Savio de Palpalá vivieron, en la jornada del jueves, un momento lleno de emoción por la despedida de un profesor histórico para la institución: se trata del docente Pipo Humacata, quien, luego de 37 años de enseñanzas, más otros siete como alumno, se jubiló y se retiró dejando huellas en gran parte de la comunidad palpaleña.

Historia del profesor Pipo Humacata: una vida acompañando a los estudiantes de la EET N°1 Gral. Savio

Leonardo Humacata, conocido como Pipo, cursó durante su secundaria siete años en la Escuela de Educación Técnica N°1 Gral. Savio de Palpalá. Luego, se recibió de profesor y decidió brindar sus servicios durante 37 años en la misma institución que lo acogió en su etapa de estudiante.

A lo largo de su trayectoria junto a los “Diablos Rojos”, Humacata dejó una huella imborrable, ya que durante años fue parte de los proyectos y de la construcción de la carroza para competir en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Debido a su acompañamiento hacia los estudiantes, no solo en las aulas, las paredes del establecimiento conservan el legado de su recorrido; además, se creó un mural con su rostro, pintado por un exalumno en forma de agradecimiento.

Foto: Palpal&aacute; al D&iacute;a

Foto: Palpalá al Día

El último día de Pipo Humacata como docente en la EET de Palpalá

En el transcurso de su último día como docente, Humacata fue distinguido por los estudiantes con distintos actos de cariño. El profesor, lleno de emoción, quiso destacar el afecto de toda la institución: “Estuve muy emocionado toda esta última semana. La respuesta de los alumnos, que son la razón de mi vida como docente, me llena de alegría. Me voy muy feliz y agradecido a todos los alumnos y a la institución, que me supo contener desde los 12 años”.

Despedida para el profesor Pipo

Despedida jubilación profesor Pipo Humacata - Palpalá

