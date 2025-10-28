Ingreso a primer año: la EET N°1 de Palpalá realizó una charla informativa previa al examen

La Escuela Técnica N°1 “General Savio” de Palpalá llevó adelante este martes por la mañana una charla informativa destinada a los padres de los alumnos que rendirán el examen de ingreso a primer año 2026. El encuentro tuvo lugar en el gimnasio del establecimiento y contó con una amplia participación de la comunidad educativa.

El examen se llevará a cabo el próximo viernes y en el encuentro de hoy se dieron a conocer las pautas de las evaluaciones y los requisitos, además se instó a darle tranquilidad a los chicos que actualmente cursan el séptimo grado de la primaria.

Los estudiantes deberán rendir dos pruebas escritas , una de lengua y otra de matemática, con una duración de 80 minutos cada una. La evaluación medirá contenidos básicos que los alumnos debieron incorporar durante la escuela primaria. El 6 de noviembre, en la página del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, se darán a conocer los resultados.

Los que no puedan asistir por cuestiones de salud deben presentar un certificado el lunes, pero el mismo viernes sus padres deberán informar lo sucedido y el martes le tomarán las evaluaciones. Cabe destacar que en la EET N°1 hay inscriptos 232 estudiantes e ingresarán 180.

Ingreso a primer año: la EET de Palpalá realizó una reunión informativa previa al examen

En qué otros colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Examen de ingreso a primer año

Modalidad y criterios de evaluación

El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:

Estudiantes abanderados.

Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.

Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.

Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.

Requisitos para participar de la instancia evaluativa

Para rendir el examen es obligatorio que los estudiantes hayan realizado la preinscripción entre el 13 y el 17 de octubre de 2025 a través de la plataforma oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar. El tutor deberá haber otorgado consentimiento y compromiso para que el aspirante acceda a la evaluación.

Además, tanto padres como estudiantes deberán participar previamente de una reunión informativa obligatoria, organizada por cada institución seleccionada. En caso de ausencia o tardanza el día de la prueba, deberá presentarse documentación que justifique la situación dentro de las 48 horas posteriores.

Qué pasa después del examen

Los resultados de la instancia evaluativa definirán qué estudiantes acceden a las vacantes disponibles en cada institución. Quienes obtengan lugar deberán completar la inscripción definitiva en la escuela con toda la documentación exigida (partida de nacimiento, ficha de salud, DNI, constancia de alumno regular y otros certificados según corresponda).

Los aspirantes que no consigan un banco en esta primera etapa podrán participar de la segunda y tercera instancia de asignación de vacantes, previstas en noviembre y diciembre de 2025, a través del sistema INPROJUY.

Ingreso a primer año: el "momento" de cada escuela con sobredemanda

ingreso a primer año momento asignado

Este martes 28 de octubre a las 16 horas en la sede de INPROJUY, se realizó la asignación de “momentos” para las escuelas y colegios con sobredemanda, de cara al ingreso a 1er año para el ciclo lectivo del año 2026.

A cada institución se le otorgó un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determina la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción.

Centro Polivalente de Arte Prof Luis Alberto Martínez - S. S. de Jujuy DÍA 17, 20 HS, 55 MIN Y 49 SEG.

Colegio Secundario de Artes N°53 – Palpalá DÍA 14, 8 HS, 42 MIN Y 56 SEG.

Colegio Secundario N°3 San José – Perico DÍA 14, 12 HS, 43 MIN Y 41 SEG.

Colegio Secundario N°64 – Perico DÍA 14, 14 HS, 57 MIN Y 7 SEG.

Colegio Secundario N°67 – Monterrico DÍA 14, 13 HS, 46 MIN Y 30 SEG.

Esc. de Comercio No1 Dr. José Ingenieros. San Pedro DÍA 17 3 HS, 33 MIN Y 21 SEG.

Esc. de Com. N°2 27 de Abril Día Grande de Jujuy - El Carmen 15 HS, 9 HS, 34 MIN Y 37 SEG.

Esc. de Educación Técnica N°1 - La Quiaca DÍA 16, 16 HS, 33 MIN Y 36 SEG.

Esc. de Educación Técnica N°1 – Monterrico DÍA 15, 10 HS, 16 MIN Y 30 SEG.

Esc. de Ed. Técnica N°1 Gral Manuel Belgrano – Maimará DÍA 16, 7 HS, 19 MIN Y 13 SEG.

Esc. de Ed. Técnica N°2 Prof Jesús Raúl Salazar - S. S. de Jujuy DÍA 14, 11 HS, 08 MIN Y 43 SEG.

Esc. Normal Superior Gral San Martín – Libertador DÍA 15, 11 HS, 57 MIN Y 21 SEG.

Esc. Normal Superior Juan Ignacio Gorriti - S. S. de Jujuy DÍA 13, 3 HS, 33 MIN Y 45 SEG.

Esc. Prov. Agrotécnica N°5 Julio F. Bracamonte - Fraile Pintado DÍA 14, 16 HS, 00 MIN Y 20 SEG.

Esc. Prov. de Comercio N°1 Prof. Carlos E. Ibarra - S. S. de Jujuy DÍA 16, 4 HS, 27 MIN Y 16 SEG.

El Ministerio de Educación recordó que el “momento” es un indicador temporal que ordena solicitudes en escuelas con alta demanda y no reemplaza los requisitos habituales del proceso de ingreso.

Finalmente, la cartera educativa de la provincia de Jujuy, reiteró que la asignación es pública y en tiempo real, e invitó a la comunidad a seguir la transmisión y chequear la publicación oficial de vacantes en la fecha prevista.

Fechas claves del proceso de ingreso

El cronograma oficial establece varias etapas importantes para las próximas semanas: