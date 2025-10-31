Operativo de tránsito por la Peregrinación Gaucha a Río Blanco: calles afectadas y recomendaciones

Agrupaciones gauchas visitaron a la Virgen de Río Blanco.
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció un operativo especial de tránsito por la Peregrinación Gaucha al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya este sábado 1 de noviembre, desde las 8.00. Habrá cortes parciales y preventivos y acompañamiento del personal motorizado para resguardar a jinetes y automovilistas.
El recorrido establecido para la caravana es: Sarmiento, San Martín, Italia, Badén del Cementerio El Salvador, Av. Hipólito Yrigoyen, acceso a Av. Pco. Marshke, Av. Corrientes y Ruta Provincial Nº 1 hasta el Santuario.
Se colocará señalización móvil y inspectores en puntos clave para ordenar la circulación. Piden respetar indicaciones, extremar precauciones y evitar las zonas afectadas mientras dure el paso de la columna.
Según el cronograma pastoral de este año, la Peregrinación Gaucha del 1° de noviembre es la quinta y última del ciclo 2025, y antecede a la fiesta patronal del domingo 2 de noviembre, que incluye misas y procesión.
Concentración Gaucha
La concentración de las agrupaciones gauchas será desde las 8:30 frente a la Catedral, con partida cercana a las 9:00 hacia el santuario por RP-1. La participación es abierta para fortines y paisanas que deseen sumarse a la tradicional manifestación de fe.
Recomendaciones para conductores
Planificar desvíos y evitar el eje Sarmiento–San Martín–Italia–Yrigoyen–Corrientes–RP-1 en la mañana del sábado.
Reducir la velocidad, no realizar sobrepasos en zonas con peregrinos y respetar la señalización y a los inspectores.
Si se dirige al Santuario, prever demoras y estacionar en lugares habilitados.