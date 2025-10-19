Domingo de peregrinación de las madres y los jóvenes a Río Blanco con transmisión de Canal 4

la Fuerza Aérea de Israel bombardeó este sábado la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza

Miles de fieles se congregarán este domingo en el Santuario de Río Blanco para participar de las misas y actividades religiosas programadas, en el marco del Jubileo de la Esperanza. Este encuentro invita a renovar la fe, agradecer y rezar por las familias jujeñas.

Las misas se realizarán a lo largo del día en los siguientes horarios: 8:00, 10:30, 12:00, 17:00 y 19:00. Las peregrinaciones partirán desde distintas comunidades de la provincia durante la madrugada, con el objetivo de llegar a tiempo a las celebraciones.

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Se trata de la cuarta peregrinación del mes, con una temática especial dirigida a las madres en su día y a los jóvenes, bajo el lema “Peregrinos de esperanza” .

La jornada será transmitida en vivo por Canal 4 , permitiendo que quienes no puedan asistir sigan las celebraciones desde sus hogares.

Próximas actividades religiosas en Río Blanco:

26 de octubre: No habrá peregrinación por las elecciones legislativas.

1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas.

2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Operativo de seguridad y asistencia

El director general de Emergencias, Ariel Mamaní, informó que el dispositivo de seguridad y asistencia se activará desde este jueves hasta el domingo, con apoyo del SAME, Policía de la Provincia y Vialidad.

Habrá puestos fijos en Carahunco, Río Zapla y otro punto más, donde se brindará atención a los peregrinos. El operativo cubrirá principalmente las rutas 34 y 56, que registran el mayor flujo de caminantes provenientes de los departamentos Ledesma y San Pedro.

“El operativo se extenderá durante todo el fin de semana. Esperamos muchísima gente, sobre todo por la fecha especial”, indicó Mamaní.

Gran afluencia de peregrinos

Desde la organización se anticipa la llegada de miles de fieles desde localidades como San Pedro, Ledesma, Perico, El Carmen y otras zonas. Según Mamaní, “los domingos anteriores fueron normales, pero este fin de semana se prevé una concurrencia mucho mayor”.

El personal de emergencia estará disponible 24 horas, con atención médica, primeros auxilios, agua y comunicación directa con el sistema provincial en los puntos más críticos.

Peregrinos por las rutas (2)

Recomendaciones para peregrinos y automovilistas

Las autoridades sugieren a los peregrinos:

Caminar por la banquina.

Usar ropa clara o con elementos reflectivos.

Mantener una buena hidratación durante el recorrido.

A los automovilistas se les recomienda conducir con precaución y respetar las velocidades permitidas, debido a la gran presencia de caminantes en los caminos hacia Río Blanco.