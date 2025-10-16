jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 16:53
Atención.

Comenzaron a peregrinar los jóvenes a Río Blanco: recomendaciones para los automovilistas

Desde este jueves arrancan las peregrinaciones al Santuario de Río Blanco de los jóvenes. Piden precaución en las rutas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Foto gentileza La Guía Fraile Pintado.

Foto gentileza La Guía Fraile Pintado.

Peregrinaciónde los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Miles de jóvenes arrancan este jueves la peregrinación al Santuario en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Fieles de San Pedro, Ledesma, Perico, El Carmen, San Salvador de Jujuy y otras localidades, transitarán por las rutas de la provincia, por lo que pidieron extrema precaución a los automovilistas.

image
Foto gentileza La Guía Fraile Pintado.

Foto gentileza La Guía Fraile Pintado.

El operativo coordinado por la Dirección General de Emergencias funcionará las 24 horas, con personal de emergencia en los puntos más críticos. Cada puesto contará con atención médica, agua, primeros auxilios y comunicación directa con el sistema provincial.

image
Foto gentileza La Gu&iacute;a Fraile Pintado.

Foto gentileza La Guía Fraile Pintado.

Recomendaciones

Las autoridades pidieron a los peregrinos caminar por la banquina, usar ropa clara o con elementos reflectivos y mantener una buena hidratación durante el recorrido, y a los automovilistas, conducir con precaución y respetar las velocidades permitidas.

Peregrinación desde Fraile Pintado

La Comunidad de Servidores de la parroquia Señor y Virgen del Milagro de Libertador General San Martín, a cargo del Padre Marcelo Yufra, comienzan su peregrinación al santuario de la Patrona de Jujuy este jueves 16 de octubre a partir de las 19 horas.

También se hará la peregrinación juvenil de Perico bajo el lema “Únete a nosotros a una peregrinación de fe y devoción a la Virgen de Río Blanco y Paypaya”, con fieles que se movilizarán desde este viernes a las 19.30 horas con salida desde la parroquia San José.

Los jóvenes que llegarán hasta Río Blanco participarán de la Vigilia "Sean campeones de fraternidad" que comenzará el sábado 18 de octubre a las 15. Habrá una Expo Carisma, Misión, Pastoral de la Escucha, dinámicas y otras actividades.

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)
Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Canal 4 transmitirá en vivo la misa en Río Blanco

Se espera que este domingo sea el día más concurrido del mes en el santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, por ser el domingo de los jóvenes y el Día de la Madre. Canal 4 acompañará al pueblo creyente en este mes tan especial de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, en el marco del Jubileo de la Esperanza, con una transmisión en vivo de la tradicional Misa de Bendición a las Madres y Jóvenes desde el Santuario.

Se trata de la cuarta peregrinación del mes, bajo el lema "Peregrinos de esperanza". Como todos los domingos de fe, se celebrarán misas a las 7:00, 8:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 6:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

Lo que resta de la agenda en Río Blanco

  • 26 de octubre: No habrá peregrinación debido a las elecciones legislativas.
  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas.
  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

