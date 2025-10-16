Virgen de Río Blanco: cómo será el operativo para la peregrinación de los jóvenes y las madres

Se espera que este domingo sea el día más concurrido del mes en el santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya , coincidiendo con el domingo de los jóvenes y el Día de la Madre . Miles de peregrinos de distintos puntos de la provincia caminarán hacia el templo, por lo que la Dirección General de Emergencias desplegará un operativo especial de acompañamiento y prevención en las rutas más transitadas.

El director general de Emergencias, Ariel Mamaní , confirmó que el dispositivo se activará desde este jueves hasta el domingo , con el apoyo del SAME , la Policía de la Provincia y Vialidad . “ Habrá puestos fijos en Carahunco, Río Zapla y otro punto más. Vamos a hacer atención a los peregrinos ”, explicó.

El funcionario destacó que el trabajo conjunto permitirá cubrir los principales caminos al santuario, especialmente para quienes caminan por las rutas 34 y 56 , por donde se espera el mayor flujo de peregrinos desde los departamentos Ledesma y San Pedro. “ El operativo se extenderá durante todo el fin de semana. Esperamos muchísima gente, sobre todo por la fecha especial ”, precisó Mamaní.

Virgen de Río Blanco.

Gran afluencia de peregrinos

Desde la organización informaron que miles de fieles llegarán desde San Pedro, Ledesma, Perico, El Carmen y otras localidades. “Los domingos anteriores fueron normales, pero este fin de semana se prevé una concurrencia mucho mayor”, señaló Mamaní.

El operativo funcionará las 24 horas, con personal de emergencia en los puntos más críticos. Cada puesto contará con atención médica, agua, primeros auxilios y comunicación directa con el sistema provincial.

Recomendaciones para peregrinos y automovilistas

Las autoridades pidieron a los peregrinos caminar por la banquina, usar ropa clara o con elementos reflectivos y mantener una buena hidratación durante el recorrido. A los automovilistas se les recomienda conducir con precaución y respetar las velocidades permitidas, ya que habrá gran presencia de caminantes en los caminos hacia Río Blanco.

Horarios de misa y rezo del Rosario

Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.