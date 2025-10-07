Preparan un libro con los milagros atribuidos a la Virgen de Río Blanco

Este martes 7 de octubre se conmemora el Día de la Virgen de Río Blanco y Paypapa . Un grupo de servidores del Santuario están recopilando testimonios de los fieles para publicar un libro con los milagros y gracias de la Patrona de Jujuy

“Nosotros somos servidores y cada equipo está determinado para ciertos lugares. Yo estoy con la historia de la virgen, con un equipo de 7 personas”, contó Cornelia Lía Ocaranza sobre el proyecto que nació hace más de dos años.

“Hasta el momento tenemos más de 200 páginas repletas . Se abrió un libro y a través del testimonio de cada feligrés que ingresa al templo con algún milagro, alguna gracia o algo que le reveló la virgen, se va haciendo la historia”, destacó.

“Muchísima gente tiene cosas que contar y cosas que decir”, acotó Ocaranza. “A través del tiempo vamos a tener un libro de la historia de la virgen con el testimonio de la gente”, y destacó que siempre ingresa gente al santuario con historias nuevas.

“Esta es una fe muy grande. Como le digo a la gente, desde el momento que ingresa a la capilla, ya no hablo con la persona que vengo, sino hablo con Dios y con la virgen, de corazón a corazón”, y dejó un mensaje. “Que siga creyendo y siga siendo fiel a Dios y a la Virgen, es decir, sigamos siendo cristianos verdaderos”.

Misa en honor a la Virgen de Río Blanco

En el marco de las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, este martes se realizó la tradicional peregrinación hacia Palpalá, para que luego el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández, presidiera la misa central.

“Hoy ninguno de nosotros quiso faltar para estar junto a nuestra madre. Le agradecemos a la Virgen tanto amor”, expresó el obispo durante la emotiva ceremonia religiosa que contó con cientos de fieles presentes en el Santuario.

Fernández celebró la presencia de tantos fieles en el Santuario de Río Blanco y expresó: “Qué lindo estar todos aquí, juntos, cada uno con nuestro regalo que le traemos a María en el fondo de nuestro corazón”, y agregó: "Hoy ninguno de nosotros quiso faltar para estar junto a nuestra madre. Le agradecemos a la Virgen tanto amor”, agregó.

“Que nuestros ojos se posen en el corazón de María para depositar todas nuestras angustias, dolores y sufrimientos, los nuestros y los de todos aquellos hermanos de nuestro querido pueblo. Que el corazón de nuestra Madre siga cuidándonos y nos ayude a cuidarnos entre nosotros”, cerró.