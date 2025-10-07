Hoy es el Día de la Virgen de Río Blanco: Canal 4 realizará una transmisión de la procesión y misa

Como cada 7 de octubre, se celebra en Jujuy la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Por tal motivo, Canal 4 realizará una transmisión especial de la procesión y la misa dedicadas a la Madre y Patrona de la Provincia.

A partir de las 17 horas de este martes , Canal 4 llevará adelante la transmisión en primera instancia de la procesión que realizarán por calles céntricas por las Fiestas Patronales en honor la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Posteriormente, también se compartirá el momento de la Santa Misa presidida por el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández.

La procesión en honor a la patrona de Jujuy, se realizará desde las 16 horas, partiendo desde el atrio de la Iglesia Catedral y recorriendo las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle, Alvear y Sarmiento, para finalizar nuevamente en la Catedral.

El operativo encabezado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, y el tránsito será interrumpido en todas las arterias mencionadas, y desde las 13 horas se cortará la intersección de Sarmiento y Belgrano para la colocación de sillas destinadas a los fieles.

Desde las 5 de la mañana de este martes se realizará la peregrinación hacia el Santuario de Río Blanco, que partirá también desde la Catedral. El recorrido contará con acompañamiento y resguardo del personal motorizado y de calle de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo funcionarán los servicios

Transporte Alternativo: Prestará servicios con Tarifa 1.

Prestará servicios con Tarifa 1. Transporte Urbano: Prestará servicios con unidades reducidas.

Prestará servicios con unidades reducidas. Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán en el horario de 08:00 a 20:00 hs.

Funcionarán en el horario de 08:00 a 20:00 hs. Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.

En tanto La Dirección General de Higiene Urbana, también dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, precisó que la recolección de residuos se llevará a cabo de la siguiente manera:

Recolección de residuos domiciliarios : Normal

: Normal Servicios especiales : Normal

: Normal Limpieza y barrido: Servicio reducido

Servicios de LIMSA S.A.:

Recolección de residuos domiciliarios : Normal

: Normal Recolección comercial : Normal

: Normal Recolección de patógenos : Normal

: Normal Barrido en microcentro y exterminal : Normal

: Normal Barrido manual : Normal

: Normal Barrido mecánico : Normal

: Normal Contenedores municipales : Normal

: Normal Recolección de malezas y escombros: Normal

La Municipalidad solicita a los vecinos respetar los días y horarios de recolección de residuos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables en la comunidad. Para consultas, pueden comunicarse al teléfono 388 313-1807.

La Dirección de Mercados de la Secretaría de Gobierno, informó que entenderán de manera normal.

Finalmente, se acota que los cementerios municipales estarán abiertos de 8 a 13 horas, para atención en administración, y de 8 a 18 horas para visitas.

Historia de la Virgen de Río Blanco, patrona de Jujuy

La Virgen del Rosario, de Río Blanco y Paypaya trae muchos años de luchas y devoción, que la llevó a convertirse en la máxima referente de la Iglesia jujeña tras su coronación pontificia el 31 de octubre de 1920. Pese a su importancia, los documentos sobre su historia y el santuario son escasos, aunque existen varias conjeturas que no fueron probadas.

Según se sabe, en el siglo XVII los españoles estaban en América y había una necesidad de evangelizar la zona del valle de Palpalá, donde había una gran cantidad de tribus originarias.

La primera medida del Gobierno fue construir una capilla en la zona, ya que la Compañía de Jesús ya estaba catequizando a los pobladores. Algunos años más tarde, un terrible incendio afectó destruyó la iglesia y el ahora beato Pedro Ortiz de Zárate ayudó a reedificar el tempo que había quedado en ruinas.

En el siglo XVIII la imagen de la Virgen fue trasladada a un valle fértil llamado Río Blanco con un cartel que decía “Soy Nuestra Señora del Rosario de Paipaya”, lo que le dio el nombre que aún mantiene.

La tradición cuenta que la Virgen defendió a la ciudad de Jujuy de los constantes ataques que sufría por parte de las tribus locales y cada vez que esto sucedía la imagen aparecía sobre un pacará, vestida de rosa con un manto celeste y empuñando su bastón de soberana.

Con el correr del tiempo, miles de personas empezaron a seguirla y venerarla, hasta celebrar todo el mes de octubre donde peregrinan fieles de toda la provincia que caminan durante horas.