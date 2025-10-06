lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 16:07
Operativo.

Procesión por la Virgen de Río Blanco: habrá restricciones de tránsito este martes

Este martes 7 de octubre en San Salvador de Jujuy, habrá restricciones de tránsito por la procesión en honor a la Virgen de Río Blanco.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Procesión por la Virgen de Río Blanco (Archivo)

Procesión por la Virgen de Río Blanco (Archivo)

Por la tradicional procesión en honor a la Virgen de Río Blanco, se implementarán restricciones de estacionamiento y circulación vehicular este martes 7 de octubre, a partir de las 13 horas en San Salvador de Jujuy.

La procesión en honor a la patrona de Jujuy, se realizará desde las 16 horas, partiendo desde el atrio de la Iglesia Catedral y recorriendo las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle, Alvear y Sarmiento, para finalizar nuevamente en la Catedral.

El operativo encabezado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, y el tránsito será interrumpido en todas las arterias mencionadas, y desde las 13 horas se cortará la intersección de Sarmiento y Belgrano para la colocación de sillas destinadas a los fieles.

Procesión por la Virgen de Río Blanco (Archivo)
Procesi&oacute;n por la Virgen de R&iacute;o Blanco (Archivo)

Procesión por la Virgen de Río Blanco (Archivo)

Las autoridades municipales solicitaron a los conductores respetar la señalización móvil que se instalará en los sectores afectados y seguir las indicaciones del personal de tránsito, para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades religiosas y la seguridad de todos los participantes.

Procesión y misa por la Virgen de Río Blanco con transmisión de Canal 4

A partir de las 17 horas de este martes, Canal 4 llevará adelante la transmisión en primera instancia de la procesión que realizará por calles céntricas por las Fiestas Patronales en honor la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Posteriormente, también se compartirá el momento de la Santa Misa presidida por el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández.

Historia de la Virgen de Río Blanco

Es una de las devociones más profundas y antiguas del pueblo jujeño. Su historia, envuelta en fe, tradición y leyenda, la convirtió en la patrona de Jujuy y en el símbolo espiritual más importante de la provincia. Su coronación pontificia, el 31 de octubre de 1920, marcó su reconocimiento oficial como la máxima referente de la Iglesia jujeña.

Según los relatos históricos, su culto se remonta al siglo XVII, cuando los españoles comenzaron la evangelización en el valle de Palpalá, una región habitada por numerosas comunidades originarias. El gobierno colonial decidió construir una capilla en la zona, con el acompañamiento de la Compañía de Jesús, que ya realizaba tareas de catequesis entre los pobladores.

Con el paso de los años, un incendio destruyó la iglesia, y el entonces párroco —hoy beato— Pedro Ortiz de Zárate fue uno de los impulsores de su reconstrucción, levantando nuevamente el templo en medio de las ruinas.

Virgen de Río Blanco.
Virgen de Río Blanco.

Virgen de Río Blanco.

Durante el siglo XVIII, la imagen de la Virgen fue trasladada a un valle fértil conocido como Río Blanco. En el cartel que acompañaba la imagen podía leerse: “Soy Nuestra Señora del Rosario de Paypaya”, nombre que con el tiempo derivó en el actual “Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya”.

La tradición popular cuenta que la Virgen protegió a la ciudad de Jujuy de los ataques que sufría por parte de las tribus locales. En esos momentos de peligro, la imagen aparecía sobre un árbol de pacará, vestida de rosa y celeste, empuñando un bastón de soberana, símbolo de su poder espiritual y su protección sobre el pueblo jujeño.

