domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 07:05
¡Felicidades!

Hoy se celebra el Día de la Madre: mensajes para mandar este domingo especial

Cada tercer domingo de octubre se celebra el Día de la Madre en todo el país. Millones de familias se reúnen para homenajear a las mujeres.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Día de la Madre (Imagen generada con inteligencia artificial)

Día de la Madre (Imagen generada con inteligencia artificial)

Este domingo 19 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre, una jornada dedicada a reconocer el rol fundamental de las mamás en la vida familiar y social. La fecha, que se conmemora cada tercer domingo de octubre, invita a compartir momentos, regalos y palabras de cariño en todo el país.

Origen y tradición del día de la madre en argentina

El Día de la Madre tiene su origen en la conmemoración del Maternidad de la Virgen María, una celebración religiosa que la Iglesia Católica ubicó en octubre. Con el tiempo, la fecha se mantuvo como una tradición popular argentina, más allá de las creencias, para rendir homenaje a las madres.

A diferencia de otros países que lo celebran en mayo, Argentina mantiene su fecha original, lo que convierte a octubre en un mes cargado de afecto y reconocimiento. Comercios, restaurantes y espacios públicos preparan promociones y actividades especiales para este día.

Un día para compartir y agradecer

Durante la jornada, miles de familias se reúnen en casas, plazas o restaurantes para compartir un almuerzo, una merienda o simplemente un momento juntos. La ocasión también se convierte en una oportunidad para recordar a aquellas madres que ya no están, pero que dejaron una huella imborrable.

Las redes sociales se llenan de mensajes, fotos y dedicatorias. Los regalos más elegidos siguen siendo flores, perfumes, desayunos y experiencias compartidas. Sin embargo, el gesto más valorado por muchas madres es simplemente estar acompañadas.

Día de la Madre.

Frases para dedicar en el día de la madre

Algunos mensajes para enviar en esta fecha tan especial:

  • “Gracias por ser mi refugio, mi guía y mi fuerza cada día. ¡Feliz Día de la Madre!”
  • “Nada se compara con el amor de una mamá. Gracias por tanto cariño.”
  • “Tu abrazo es mi lugar favorito del mundo. Te amo, mamá.”
  • “Madre hay una sola, pero tu amor se multiplica todos los días.”
  • “Gracias por enseñarme que el amor verdadero se demuestra en los pequeños gestos.”
  • “Feliz día a todas las mamás que con su paciencia y ternura hacen del mundo un lugar mejor.”

Cómo se celebra en distintas regiones del país

En todo el territorio nacional se realizan ferias, espectáculos y encuentros culturales dedicados a las madres. En las plazas principales se montan escenarios con música en vivo, sorteos y puestos gastronómicos. Las iglesias también organizan misas y bendiciones especiales para las familias.

El comercio minorista registra uno de los fines de semana más fuertes del año, con un importante movimiento en tiendas de regalos, indumentaria y perfumería. Además, la gastronomía y la hotelería refuerzan sus reservas ante el aumento de reuniones familiares.

Una fecha con fuerte impacto emocional y económico

El Día de la Madre no solo tiene valor simbólico. También representa un motor para la economía local y un impulso para las pequeñas y medianas empresas, que ven en esta fecha una oportunidad para aumentar ventas y visibilizar productos artesanales.

Los medios de comunicación y las redes sociales acompañan la jornada con campañas que promueven la gratitud, el respeto y la valoración hacia las mujeres que ocupan un rol tan esencial.

