Inscriben para jugar el torneo de fútbol infantil Manuel "El Negro" Guerrero

Estadio 23 de Agosto.

El club Gimnasia de Jujuy abrió oficialmente las inscripciones para participar del torneo infantil de fútbol “Manuel ‘El Negro’ Guerrero”, un certamen destinado a escuelitas y equipos juveniles de toda la provincia. La competencia se llevará a cabo del 19 al 21 de diciembre en el estadio 23 de Agosto, con el complejo Papel Noa como escenario alternativo.

El torneo está dirigido a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con la participación de equipos que deberán contar con hasta 16 jugadores.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes en la sede del club, ubicada en Humahuaca 95, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21. Desde la organización destacaron la importancia del evento como una oportunidad para promover el deporte infantil, el desarrollo formativo y la integración entre los jóvenes futbolistas de la provincia.

El club también informó que el costo de inscripción por equipo es de $160.000, y que por consultas o más información se encuentra habilitado el teléfono institucional del club (solo WhatsApp): 3885883647.

Con gran expectativa, Gimnasia y Esgrima de Jujuy invita a escuelas y equipos a sumarse a esta nueva edición del torneo que recuerda a Manuel “El Negro” Guerrero, una figura querida dentro del deporte provincial. image (2)

