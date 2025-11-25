Inscriben para jugar el torneo de fútbol infantil Manuel "El Negro" Guerrero

El torneo está dirigido a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con la participación de equipos que deberán contar con hasta 16 jugadores.
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes en la sede del club, ubicada en Humahuaca 95, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21. Desde la organización destacaron la importancia del evento como una oportunidad para promover el deporte infantil, el desarrollo formativo y la integración entre los jóvenes futbolistas de la provincia.
El club también informó que el costo de inscripción por equipo es de $160.000, y que por consultas o más información se encuentra habilitado el teléfono institucional del club (solo WhatsApp): 3885883647.
Con gran expectativa, Gimnasia y Esgrima de Jujuy invita a escuelas y equipos a sumarse a esta nueva edición del torneo que recuerda a Manuel “El Negro” Guerrero, una figura querida dentro del deporte provincial.