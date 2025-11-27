jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 12:50
Definición.

Quiénes son los árbitros confirmados para cuartos de final del Torneo Clausura 2025

AFA publicó quiénes son los árbitros designados para los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Mirá los cruces, días y horarios.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Árbitros para cuartos de final del Torneo Clausura

Árbitros para cuartos de final del Torneo Clausura

La AFA designó los árbitros de los cuartos de final: quiénes son

Sábado 29 de noviembre

Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports- 21.30 hs
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium- 18.30 hs
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota

image

Lunes 1 de diciembre

Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium- 17.00 hs
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero

Racing (3A) – Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports- 21.30 hs
 Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi

image

