Quiénes son los árbitros confirmados para cuartos de final del Torneo Clausura 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer a las ternas arbitrales y miembros del VAR que formarán parte de los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Además, ya quedaron definidos todos los cruces con sus respectivos días y horarios.
La AFA designó los árbitros de los cuartos de final: quiénes son
Sábado 29 de noviembre
Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports- 21.30 hs
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo 30 de noviembre
Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium- 18.30 hs
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota
Lunes 1 de diciembre
Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium- 17.00 hs
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero
Racing (3A) – Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports- 21.30 hs
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.