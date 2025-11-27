jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 13:52
Cross country.

Se viene "Activa-Mente Jujuy", la carrera por la salud mental

El domingo 30 a las 8.30 se corre “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” en Palpalá, con circuitos de 5K, 10K e instancia inclusiva por la salud mental.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy se pone en movimiento con Activa-Mente, la carrera por la salud mental

Jujuy se pone en movimiento con "Activa-Mente", la carrera por la salud mental

Estefanía Valdez organizadora de la carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run"

Correr con propósito por la salud mental

La iniciativa nace de un proyecto de largo plazo impulsado por una corporación de empresas locales y un equipo interdisciplinario liderado, entre otros, por la psicóloga Estefanía Valdez (MP 412). La consigna es clara: “correr con propósito”, usar el running como excusa para hablar de lo que nos pasa, visibilizar el cuidado de la salud mental y recordar que el bienestar emocional se construye “en red, entre todos”.

El contexto respalda la urgencia del mensaje: en Jujuy, la depresión ya figura entre los principales motivos de consulta e internación en salud mental, según datos oficiales provinciales. A nivel país, un estudio reciente de la UBA advierte que alrededor del 35% de la población argentina presenta algún nivel de malestar psicológico y cerca del 9% está en riesgo de desarrollar un trastorno mental, con la ansiedad y la depresión como cuadros predominantes. En ese escenario, la carrera se propone como un espacio concreto para transformar preocupación en acción comunitaria.

Valdez remarcó que el proyecto "está vinculado a la salud mental, al cuidado de la salud mental, a poder visibilizar la importancia del cuidado de nuestra salud mental".

Distancias, inclusión y actividades en el predio

“Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” ofrecerá tres distancias: un circuito de 5K, otro de 10K y un recorrido inclusivo de 1,5K, pensado para que puedan sumarse personas con distintos niveles de entrenamiento y también participantes con discapacidad, ya sea de forma autónoma o acompañados por duplas de corredores.

"Es correr con propósito", resumió la psicóloga Estefanía Valdez al explicar el espíritu de la carrera Activa-Mente.

Desde la organización remarcan que habrá corredores experimentados disponibles para acompañar a quienes se inician en el cross.

El predio industrial de Exincor funcionará como un espacio seguro y amigable, alejado de la traza directa de la ruta, con sectores para descansar, conversar y compartir en familia. Además de la carrera, habrá stands de instituciones vinculadas a la salud mental, propuestas lúdicas y recreativas, una “pausa activa” con otras prácticas de cuidado del cuerpo, música en vivo y sorteos. Los primeros 150 inscriptos recibirán una remera especialmente intervenida por el artista jujeño Ariel Cortéz, sumando arte e identidad local a la experiencia.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera online a través de la plataforma urku.com.ar, y desde la organización subrayan que, más allá de los tiempos y podios, la invitación es a “mover el cuerpo y hablar de salud mental”: convertir un domingo de carrera en un punto de encuentro para repensar, en clave comunitaria, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los demás

