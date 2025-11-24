Jujuy se pone en movimiento con "Activa-Mente", la carrera por la salud mental
El domingo 30 de noviembre, desde las 8:30, el predio industrial de Exincor SRL en Río Blanco será escenario de un gran evento deportivo que integrará actividad física, inclusión y acciones para promover el cuidado de la salud mental.
La carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” ofrecerá circuitos de 5K, 10K y un recorrido inclusivo de 1,5K. Los primeros 150 inscriptos recibirán remeras intervenidas por el artista Ariel Cortéz. Habrá stands interactivos y propuestas comunitarias en torno a la salud mental.
Este 30 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, se desarrollará en el predio industrial de la empresa Exincor SRL, ubicado en Río Blanco, Palpalá, la carrera de Cross Country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”, una propuesta que combina actividad física, participación comunitaria e iniciativas de concientización sobre salud mental.
El evento contará con tres distancias destinadas a diversos niveles de corredores: 5K, 10K y un circuito inclusivo de 1,5K. Quienes deseen sumarse pueden inscribirse a través del sitio www.urku.com.ar. Además, los primeros 150 participantes recibirán una remera exclusiva intervenida por el artista plástico Ariel Cortéz.
La psicóloga Estefanía Valdez, parte del equipo organizador, destacó la importancia del encuentro y expresó su entusiasmo: “Estamos muy contentos como equipo”. Explicó que se trata de “una iniciativa de una corporación de empresas locales que hace rato tienen como objetivo visibilizar la salud mental”, y remarcó que “el objetivo es correr con un propósito”.
Valdez subrayó que uno de los pilares del encuentro es instalar en la comunidad la importancia del bienestar emocional: “La idea es dejar instalado la importancia de cuidar la salud mental y que la misma se cuida en red, entre todos”. Además, adelantó que “más allá de los circuitos, habrá stands interactivos” destinados a despejar dudas y acercar herramientas a la comunidad.
Finalmente, afirmó que la carrera es solo el inicio de un proyecto más amplio orientado al compromiso social: “La carrera es el principio de un proyecto. Es importante trabajar en la responsabilidad social de las empresas” y agregó que esta propuesta permitirá “poder visibilizar y despejar dudas. Ponerlo en la mesa”.
Con deporte, integración y conciencia social, Jujuy se prepara para una jornada que invita a mover el cuerpo y también a pensar colectivamente el cuidado de la salud mental.