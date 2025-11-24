Jujuy se pone en movimiento con "Activa-Mente", la carrera por la salud mental

La carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” ofrecerá circuitos de 5K, 10K y un recorrido inclusivo de 1,5 K. Los primeros 150 inscriptos recibirán remeras intervenidas por el artista Ariel Cortéz. Habrá stands interactivos y propuestas comunitarias en torno a la salud mental .

Este 30 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, se desarrollará en el predio industrial de la empresa Exincor SRL, ubicado en Río Blanco, Palpalá, la carrera de Cross Country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” , una propuesta que combina actividad física, participación comunitaria e iniciativas de concientización sobre salud mental.

El evento contará con tres distancias destinadas a diversos niveles de corredores: 5K, 10K y un circuito inclusivo de 1,5K . Quienes deseen sumarse pueden inscribirse a través del sitio www.urku.com.ar . Además, los primeros 150 participantes recibirán una remera exclusiva intervenida por el artista plástico Ariel Cortéz .

La psicóloga Estefanía Valdez, parte del equipo organizador, destacó la importancia del encuentro y expresó su entusiasmo: “Estamos muy contentos como equipo”. Explicó que se trata de “una iniciativa de una corporación de empresas locales que hace rato tienen como objetivo visibilizar la salud mental”, y remarcó que “el objetivo es correr con un propósito”.

Valdez subrayó que uno de los pilares del encuentro es instalar en la comunidad la importancia del bienestar emocional: “La idea es dejar instalado la importancia de cuidar la salud mental y que la misma se cuida en red, entre todos”. Además, adelantó que “más allá de los circuitos, habrá stands interactivos” destinados a despejar dudas y acercar herramientas a la comunidad.

Finalmente, afirmó que la carrera es solo el inicio de un proyecto más amplio orientado al compromiso social: “La carrera es el principio de un proyecto. Es importante trabajar en la responsabilidad social de las empresas” y agregó que esta propuesta permitirá “poder visibilizar y despejar dudas. Ponerlo en la mesa”.

Con deporte, integración y conciencia social, Jujuy se prepara para una jornada que invita a mover el cuerpo y también a pensar colectivamente el cuidado de la salud mental.