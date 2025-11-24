lunes 24 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de noviembre de 2025 - 20:16
Propuesta.

Jujuy se pone en movimiento con "Activa-Mente", la carrera por la salud mental

El domingo 30 de noviembre, desde las 8:30, el predio industrial de Exincor SRL en Río Blanco será escenario de un gran evento deportivo que integrará actividad física, inclusión y acciones para promover el cuidado de la salud mental.

Por  Agustín Weibel
Jujuy se pone en movimiento con Activa-Mente, la carrera por la salud mental

Jujuy se pone en movimiento con "Activa-Mente", la carrera por la salud mental

La carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” ofrecerá circuitos de 5K, 10K y un recorrido inclusivo de 1,5K. Los primeros 150 inscriptos recibirán remeras intervenidas por el artista Ariel Cortéz. Habrá stands interactivos y propuestas comunitarias en torno a la salud mental.

Lee además
Mango
Producción.

Temporada de mango en Jujuy: productores anticipan buena calidad en la producción local
Jujuy Básket aseguró su permanencia en la Primera División del Básquet Adaptado
Resiliencia.

Jujuy Básket aseguró su permanencia en la Primera División del Básquet Adaptado

image

Jujuy se pone en movimiento con "Activa-Mente", la carrera por la salud mental

Este 30 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, se desarrollará en el predio industrial de la empresa Exincor SRL, ubicado en Río Blanco, Palpalá, la carrera de Cross Country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”, una propuesta que combina actividad física, participación comunitaria e iniciativas de concientización sobre salud mental.

El evento contará con tres distancias destinadas a diversos niveles de corredores: 5K, 10K y un circuito inclusivo de 1,5K. Quienes deseen sumarse pueden inscribirse a través del sitio www.urku.com.ar. Además, los primeros 150 participantes recibirán una remera exclusiva intervenida por el artista plástico Ariel Cortéz.

image
Estefanía Valdez organizadora de la carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run

Estefanía Valdez organizadora de la carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run"

La psicóloga Estefanía Valdez, parte del equipo organizador, destacó la importancia del encuentro y expresó su entusiasmo: “Estamos muy contentos como equipo”. Explicó que se trata de “una iniciativa de una corporación de empresas locales que hace rato tienen como objetivo visibilizar la salud mental”, y remarcó que “el objetivo es correr con un propósito”.

Valdez subrayó que uno de los pilares del encuentro es instalar en la comunidad la importancia del bienestar emocional: “La idea es dejar instalado la importancia de cuidar la salud mental y que la misma se cuida en red, entre todos”. Además, adelantó que “más allá de los circuitos, habrá stands interactivos” destinados a despejar dudas y acercar herramientas a la comunidad.

Finalmente, afirmó que la carrera es solo el inicio de un proyecto más amplio orientado al compromiso social: La carrera es el principio de un proyecto. Es importante trabajar en la responsabilidad social de las empresas” y agregó que esta propuesta permitirá “poder visibilizar y despejar dudas. Ponerlo en la mesa”.

Con deporte, integración y conciencia social, Jujuy se prepara para una jornada que invita a mover el cuerpo y también a pensar colectivamente el cuidado de la salud mental.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Temporada de mango en Jujuy: productores anticipan buena calidad en la producción local

Jujuy Básket aseguró su permanencia en la Primera División del Básquet Adaptado

Emiten alerta por sarampión en Argentina: cuál es la situación de Jujuy

Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

En Jujuy la venta de carne cae y se profundiza el cambio en los hábitos de consumo

Lo que se lee ahora
Rescate en Yala. video
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Rescate en Yala. video
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Un motociclista murió en Susques.
Trágico.

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

Intento de Robo en Ruta 1
Jujuy.

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel