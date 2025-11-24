Temporada de mango en Jujuy: productores anticipan buena calidad en la producción local

El Ramal de Jujuy se prepara para uno de los momentos más esperados del año, tal como es la llegada del mango local , una de las frutas más emblemáticas y valoradas de la región. Así lo adelantó José Luis Checa, presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Jujuy, en diálogo con Todo Jujuy, destacando la excelente calidad de la producción.

Checa remarcó que el mango producido en el Ramal jujeño es “lo mejor de lo mejor”, gracias a las condiciones naturales de la zona y a las prácticas culturales que lo distinguen del resto del país.

“Estamos con un estándar de calidad tremendo”, afirmó Checa, y recordó que incluso se realizaron pruebas de exportación debido a la buena aceptación que tiene la fruta jujeña.

Si bien el ingreso de fruta de otros países apareció como un desafío para el sector, desde la Asociación que lidera Checa remarcan que se están llevando adelante reuniones y coordinaciones con organismos provinciales y nacionales para ordenar la situación y garantizar que la temporada se desarrolle con normalidad.

Checa subrayó que estas gestiones buscan proteger la calidad local, fortalecer los mecanismos de control y asegurar que el mango jujeño mantenga su lugar en el mercado, sin afectar el acceso de los consumidores a la fruta.

Una temporada que trae buenas expectativas

Con la llegada de las primeras cosechas, los productores se muestran optimistas. La combinación de clima, experiencia y técnicas de cultivo vuelve a posicionar al mango jujeño como uno de los más apreciados del país.

“Ahora se vienen los mangos, y los jujeños vamos a comer unos muy ricos de nuevo”, celebró Checa, quien destacó que este año la fruta llega con muy buena calidad y sabor.

¿Qué pasó con la producción de banana este año?

La situación del mango llega en paralelo a un año complejo para la producción de banana en el Ramal. Tal como explicó Checa, la superoferta nacional y la caída del consumo generaron una fuerte baja en los precios, afectando la rentabilidad del sector. Aun así, Jujuy mantiene un diferencial significativo, sus bananas se producen prácticamente sin plaguicidas ni pesticidas, un atributo sanitario que también se replica en el mango local.