Emiten alerta por sarampión en Argentina: cuál es la situación de Jujuy

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria ante la confirmación de cuatro casos de sarampión en residentes de Uruguay que transitaban por varias provincias argentinas entre el 13 y el 16 de noviembre de 2025 , luego de regresar desde Bolivia.

Entre las rutas identificadas se incluyen numerosos puntos en la provincia de Jujuy y Salta, tales como la Terminal Salvador Mazza, Terminal de Tartagal, Terminal de Orán, Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua Pueblo, Terminal Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalican Pueblo, Terminal San Pedro de Jujuy, Terminal San Salvador de Jujuy, Terminal de Palpalá y Terminal de Perico.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede transmitirse por el aire y permanecer activa en superficies hasta dos horas. La infección puede afectar a personas de cualquier edad, siendo especialmente grave en menores de cinco años y personas malnutridas, que pueden presentar complicaciones respiratorias o neurológicas severas.

Los síntomas que deben alertar a quienes hayan viajado en las fechas y lugares indicados son fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Se recomienda que las personas con estos síntomas, especialmente si estuvieron en contacto con casos confirmados, concurran con barbijo a un centro de salud para su atención y diagnóstico.

Sarampión: la importancia de la vacunación y la prevención

El Ministerio de Nación remarca que la vacunación es la principal herramienta preventiva y está disponible en el calendario nacional. Todas las personas que no tengan completa su vacunación antisarampionosa deben recibir las dosis correspondientes lo antes posible.

La investigación epidemiológica, iniciada el 21 de noviembre, incluye la identificación de contactos, vigilancia activa en los transportes y sitios de parada, y el seguimiento en coordinación con las jurisdicciones provinciales y el Ministerio de Salud. Hasta la fecha, los cuatro casos confirmados (tres adultos y un menor) se encuentran clínicamente estables, con erupciones y síntomas respiratorios, sin casos graves reportados.

El ministerio emitió alerta por sarampión: cuál es la situación de Jujuy

Esta situación alerta a la población y solicita colaboración para cortar la circulación viral y prevenir casos secundarios, reforzando la vacunación y la atención temprana en caso de síntomas compatibles, en un contexto regional donde la circulación del sarampión que aumentó en América, con brotes en países vecinos.