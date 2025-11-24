lunes 24 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de noviembre de 2025 - 19:03
Salud.

Emiten alerta por sarampión en Argentina: cuál es la situación de Jujuy

El Ministerio de Salud nacional recomendó vigilancia y vacunación ante la circulación de casos de sarampión que recorrieron varias localidades de todo el país.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
El ministerio emitió alerta por sarampión: cuál es la situación de Jujuy

El ministerio emitió alerta por sarampión: cuál es la situación de Jujuy

Lee además
Alertapor sarampión (Foto ilustrativa)
Salud.

Alerta por sarampión en Argentina: quiénes deben vacunarse y dónde hacerlo en Jujuy
Campaña de vacunación.
Salud.

La vacunación contra el sarampión en Jujuy es mayor de la esperada

Entre las rutas identificadas se incluyen numerosos puntos en la provincia de Jujuy y Salta, tales como la Terminal Salvador Mazza, Terminal de Tartagal, Terminal de Orán, Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua Pueblo, Terminal Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalican Pueblo, Terminal San Pedro de Jujuy, Terminal San Salvador de Jujuy, Terminal de Palpalá y Terminal de Perico.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-24T180010.406
El ministerio emitió alerta por sarampión: cuál es la situación de Jujuy

El ministerio emitió alerta por sarampión: cuál es la situación de Jujuy

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede transmitirse por el aire y permanecer activa en superficies hasta dos horas. La infección puede afectar a personas de cualquier edad, siendo especialmente grave en menores de cinco años y personas malnutridas, que pueden presentar complicaciones respiratorias o neurológicas severas.

Los síntomas que deben alertar a quienes hayan viajado en las fechas y lugares indicados son fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Se recomienda que las personas con estos síntomas, especialmente si estuvieron en contacto con casos confirmados, concurran con barbijo a un centro de salud para su atención y diagnóstico.

Sarampión: la importancia de la vacunación y la prevención

El Ministerio de Nación remarca que la vacunación es la principal herramienta preventiva y está disponible en el calendario nacional. Todas las personas que no tengan completa su vacunación antisarampionosa deben recibir las dosis correspondientes lo antes posible.

La investigación epidemiológica, iniciada el 21 de noviembre, incluye la identificación de contactos, vigilancia activa en los transportes y sitios de parada, y el seguimiento en coordinación con las jurisdicciones provinciales y el Ministerio de Salud. Hasta la fecha, los cuatro casos confirmados (tres adultos y un menor) se encuentran clínicamente estables, con erupciones y síntomas respiratorios, sin casos graves reportados.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-24T180046.669
El ministerio emitió alerta por sarampión: cuál es la situación de Jujuy

El ministerio emitió alerta por sarampión: cuál es la situación de Jujuy

Esta situación alerta a la población y solicita colaboración para cortar la circulación viral y prevenir casos secundarios, reforzando la vacunación y la atención temprana en caso de síntomas compatibles, en un contexto regional donde la circulación del sarampión que aumentó en América, con brotes en países vecinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta por sarampión en Argentina: quiénes deben vacunarse y dónde hacerlo en Jujuy

La vacunación contra el sarampión en Jujuy es mayor de la esperada

Sarampión: "En este momento no tenemos dosis de vacunas"

La vacunación contra el sarampión al inicio escolar cayó 30 puntos en 5 años

Confirmaron la compra de vacunas contra el sarampión para este 2025

Lo que se lee ahora
Rescate en Yala. video
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Rescate en Yala. video
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Un motociclista murió en Susques.
Trágico.

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

Intento de Robo en Ruta 1
Jujuy.

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel