A menos de un mes de las fiestas, este es el número para denunciar pirotecnia sonora en Jujuy

Con la llegada de diciembre y a menos de un mes de las fiestas de fin de año, es importante recordar que el uso y la venta de pirotecnia sonora está totalmente prohibido en la provincia de Jujuy. Como cada año, este es uno de los principales problemas que se registran durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

Para reforzar los controles, el municipio habilitó un número de WhatsApp disponible las 24 horas para que los vecinos puedan denunciar venta ilegal o comercialización de pirotecnia sonora: 3885056424.

No a la pirotecnia sonora.

La provincia cuenta con la Ley 6187, sancionada el 3 de diciembre de 2020, que prohíbe de forma absoluta:

La fabricación ,

Comercialización ,

Venta mayorista y minorista ,

Y uso de pirotecnia sonora.

La norma define estos productos como todo artefacto explosivo que produzca ruidos fuertes, y los excluye únicamente cuando se trate de elementos de emergencia o señalización.

Las infracciones contemplan multas que pueden ser millonarias, además de clausuras temporales o definitivas para comercios que incumplan la normativa. La ley también sanciona a los usuarios, no solo a los vendedores.

Organizaciones protectoras de animales, asociaciones civiles y grupos de familias con personas sensibles al ruido celebraron la implementación de esta normativa, ya que apunta a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad en épocas festivas.

¿Por qué NO usar pirotecnia en las fiestas?

-Provoca lesiones y quemaduras

La pirotecnia, incluso la de venta legal, puede generar quemaduras graves, lesiones y mutilaciones, especialmente cuando se manipula sin experiencia.

-Aumenta el riesgo de incendios

El uso de pirotecnia eleva hasta un 30% el riesgo de incendios, sobre todo en espacios cerrados o donde hay materiales inflamables.

-Es ilegal en Jujuy

La pirotecnia sonora está prohibida por ley y las multas son muy elevadas.

Pirotecnia Está prohibida la venta de pirotecnia sonora en Jujuy.

-Contamina el ambiente

Los artefactos liberan gases tóxicos, metales pesados y partículas que afectan la calidad del aire durante dos o tres días.

-Afecta gravemente a los animales

Los estruendos generan estrés, desorientación, temblores, huidas y daños auditivos en mascotas y animales silvestres.

-Perjudica a niños con autismo, adultos mayores y ex combatientes

Las personas con TEA tienen hipersensibilidad auditiva, por lo que los estallidos provocan crisis severas.

Los adultos mayores también sufren esta exposición y, en el caso de los ex combatientes de Malvinas, los ruidos pueden detonar recuerdos traumáticos.