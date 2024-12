No a la pirotecnia: realizarán una campaña barrio por barrio para concientizar

No a la pirotecnia.

Conciencia. ¿Por qué no hay que usar pirotecnia en las fiestas?

Pirotecnia sonora En Jujuy está prohibida la pirotecnia sonora.

Tienen proyectado arrancar el próximo sábado en Alto Comedero y expandir la tarea en todos los barrios capitalinos, "es justamente que la gente tome conciencia que no utiliza la pirotecnia sonora, que utilice la lumínica. Hay clubes de barrios que siguen con las pirotecnias. Los vecinos nos dicen que hacen la denuncia, pero no las toman y entonces recurren a nosotros para realizarla. Algunas veces tenemos buenas respuestas y otras que no".