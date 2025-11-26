miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 17:57
Jujuy bajo alerta por calor extremo: a cuánto llegará la temperatura estos días

El calor no da tregua en Jujuy: la provincia fue declarada en alerta amarilla con temperaturas que pueden afectar la salud, especialmente de los grupos de riesgo.

Por  Federico Franco
Extremo calor en Jujuy.

Extremo calor en Jujuy.

Este miércoles, la estación de la Universidad Nacional de Jujuy marcó 31.4°C, con cielo algo nublado y una humedad del 37%.

Pronóstico: una semana de calor intenso

Según el pronóstico oficial del SMN para San Salvador de Jujuy, las máximas seguirán muy elevadas durante toda la semana:

  • Miércoles: mínima 19°C – máxima 34°C

  • Jueves: mínima 21°C – máxima 36°C

  • Viernes: mínima 20°C – máxima 36°C

  • Sábado: mínima 18°C – máxima 35°C

  • Domingo: mínima 18°C – máxima 30°C

  • Lunes: mínima 17°C – máxima 30°C

  • Martes: mínima 20°C – máxima 31°C

Con máximas previstas de hasta 36°C, el calor seguirá siendo protagonista, por lo que se recomienda extremar los cuidados.

Calor en Jujuy.

Calor en Jujuy.

¿Qué implica el nivel amarillo por calor extremo?

La alerta amarilla indica efecto leve a moderado en la salud, pero puede resultar peligrosa especialmente para los grupos de riesgo:

  • Niños y niñas

  • Personas mayores de 65 años

  • Personas con enfermedades crónicas

  • Mujeres embarazadas

El SMN recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol en horas pico, refrescar ambientes y asistir a personas vulnerables ante cualquier síntoma.

Recomendaciones clave

Para atravesar estos días de calor extremo, los especialistas aconsejan:

  • Tomar agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

  • No exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas.

  • Usar ropa liviana y de colores claros.

  • No realizar actividad física intensa al mediodía.

  • No dejar a niños ni mascotas dentro del auto.

  • Consultar inmediatamente ante síntomas de golpe de calor: mareos, confusión, dolor de cabeza fuerte, piel caliente o roja.

