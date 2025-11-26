Jujuy bajo alerta por calor extremo: a cuánto llegará la temperatura estos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo para la provincia de Jujuy, donde las temperaturas se mantienen elevadas y continuarán así durante toda la semana.
Este miércoles, la estación de la Universidad Nacional de Jujuy marcó 31.4°C, con cielo algo nublado y una humedad del 37%.
Pronóstico: una semana de calor intenso
Según el pronóstico oficial del SMN para San Salvador de Jujuy, las máximas seguirán muy elevadas durante toda la semana:
-
Miércoles: mínima 19°C – máxima 34°C
-
Jueves: mínima 21°C – máxima 36°C
-
Viernes: mínima 20°C – máxima 36°C
-
Sábado: mínima 18°C – máxima 35°C
-
Domingo: mínima 18°C – máxima 30°C
-
Lunes: mínima 17°C – máxima 30°C
-
Martes: mínima 20°C – máxima 31°C
Con máximas previstas de hasta 36°C, el calor seguirá siendo protagonista, por lo que se recomienda extremar los cuidados.
¿Qué implica el nivel amarillo por calor extremo?
La alerta amarilla indica efecto leve a moderado en la salud, pero puede resultar peligrosa especialmente para los grupos de riesgo:
El SMN recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol en horas pico, refrescar ambientes y asistir a personas vulnerables ante cualquier síntoma.
Recomendaciones clave
Para atravesar estos días de calor extremo, los especialistas aconsejan:
-
Tomar agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.
-
No exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas.
-
Usar ropa liviana y de colores claros.
-
No realizar actividad física intensa al mediodía.
-
No dejar a niños ni mascotas dentro del auto.
-
Consultar inmediatamente ante síntomas de golpe de calor: mareos, confusión, dolor de cabeza fuerte, piel caliente o roja.
