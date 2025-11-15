sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2025 - 10:05
Extendido.

¿Vuelve el calor?, cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un fin de semana agradable. Te adelantamos cómo va a estar el clima en Jujuy durante este fin de semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
¿Vuelve el calor?, cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana

¿Vuelve el calor?, cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana variado en San Salvador de Jujuy, con un sábado dominado por la nubosidad y temperaturas moderadas, y un domingo que traerá un notorio aumento térmico junto con condiciones de inestabilidad que podrían derivar en tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Te adelantamos cómo sigue el clima en Jujuy.

Lee además
Pronostican lluvias para las próximas horas en Jujuy: cómo va a seguir el clima
Pronóstico.

Clima en Jujuy: vuelven las lluvias y baja la temperatura
La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy
Hermoso.

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Jujuy con sol
Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Sábado: cielo gris, ambiente húmedo y sin lluvias a la vista

La jornada del sábado comenzó bajo un cielo mayormente nublado, una característica que se mantendrá firme durante todo el día. A las 09:00, el SMN registraba 19°C, con una humedad del 88%, lo que aporta una sensación de ambiente pesado pese a la temperatura relativamente baja.

La presión atmosférica, medida en 868.2 hPa, y el viento leve del noroeste —apenas 4 km/h— sugieren una atmósfera estable, con escasa circulación de aire. Esto se acompaña de una visibilidad de 12 km y una probabilidad de precipitaciones prácticamente nula, situada entre el 0% y el 10%.

Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango moderado, con una mínima de 16°C y una máxima de 22°C, lo que configura un día fresco, húmedo y sin sobresaltos climáticos. El cielo, aunque no despejará, tampoco presentará indicios de actividad convectiva.

Domingo: calor, humedad creciente y el regreso de las tormentas

El domingo traerá un quiebre en las condiciones meteorológicas. El SMN anticipa un ascenso térmico notable, con una máxima que alcanzará los 29°C, lo que marcará un contraste evidente con el día anterior. La temperatura mínima se mantendrá en 15°C, pero el aumento de la humedad y el ingreso de aire más cálido y menos estable definirá el rumbo de la jornada.

tiempo en Jujuy - posibles lluvias

Madrugada y mañana: nubes en aumento

Las primeras horas del día se presentarán parcialmente nubladas, pero hacia la mañana se espera una intensificación de la nubosidad que derivará en un cielo mayormente cubierto. Aunque en esta franja la probabilidad de precipitaciones seguirá baja (0%–10%), el ambiente ya comenzará a mostrar señales de inestabilidad.

El viento, proveniente del noreste, se moverá entre los 13 y 22 km/h, aportando humedad y preparando el escenario para un cambio más marcado por la tarde.

Tarde y noche: el momento más inestable

A partir de la tarde, el panorama se vuelve más complejo. Las condiciones serán propicias para el desarrollo de tormentas aisladas, con probabilidades que aumentan hasta el 40%. Este escenario se mantendrá también durante la noche, por lo que no se descartan precipitaciones, actividad eléctrica y chaparrones dispersos en distintos sectores del valle.

Además, el viento rotará hacia el norte, con intensidades de 7 a 12 km/h, pero lo más relevante será la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que indica un posible ingreso de aire más fresco posterior a las tormentas o el desarrollo de núcleos convectivos activos en la región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Clima en Jujuy: vuelven las lluvias y baja la temperatura

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Volvió el sol: cómo va a seguir el clima en Jujuy durante el fin de semana

Cómo estará el clima en Jujuy esta semana

Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy: todo el pronóstico

Lo que se lee ahora
Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel