lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 08:25
Pronóstico.

Cómo estará el clima en Jujuy esta semana

El clima en Jujuy sigue variando. La semana comenzó con tiempo fresco pero se prevé un aumento en las temperaturas durante los próximos días.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Lunes fresco y nublado: cómo siguen las temperaturas esta semana en Jujuy

Lunes fresco y nublado: cómo siguen las temperaturas esta semana en Jujuy

El arranque de la semana llega con un cielo cubierto y un leve descenso en las temperaturas. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que las condiciones se mantengan estables durante los próximos días, con temperaturas que irán en aumento hacia mediados de semana. Te adelantamos cómo va a seguir el clima en Jujuy.

Lunes con cielo cubierto y leve brisa

Este lunes 10 de noviembre, la jornada comenzó nublada, con mínima de 12°C y una máxima prevista de 24°C. El viento sopla desde el noroeste a unos 4 km/h, y la visibilidad se mantiene buena, alcanzando los 12 kilómetros.

Durante la mañana se espera nubosidad variable, y hacia la tarde y la noche, el cielo continuará mayormente cubierto. La probabilidad de precipitaciones es baja, de entre 0% y 10%, por lo que no se prevén lluvias.

Martes más cálido y parcialmente soleado

El martes 11, las temperaturas subirán, con una mínima de 11°C y una máxima de 29°C. Se espera una jornada parcialmente nublada, con algo más de sol durante la mañana y la tarde.

El viento se mantendrá leve a moderado, entre 7 y 22 km/h, sin probabilidad de lluvias. Será un día agradable y más templado, ideal para actividades al aire libre.

Miércoles caluroso con posibles tormentas

El miércoles 12 será uno de los días más cálidos de la semana: el SMN anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 29°C, con ambiente veraniego.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente despejado, pero hacia la tarde y noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%.

Los vientos serán suaves, de 7 a 12 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica elevada durante gran parte del día.

Tiempo en Jujuy
La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

Lo que viene: leve descenso hacia el fin de semana

Para el jueves, el organismo prevé una máxima más baja, de 23°C, mientras que el viernes el termómetro rondará los 21°C. Durante el sábado y domingo, el tiempo se mantendría estable, con máximas de entre 25°C y 26°C, y cielo parcialmente nublado.

