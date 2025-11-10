Cómo estará el clima en Jujuy esta semana

El arranque de la semana llega con un cielo cubierto y un leve descenso en las temperaturas . Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera que las condiciones se mantengan estables durante los próximos días, con temperaturas que irán en aumento hacia mediados de semana. Te adelantamos cómo va a seguir el clima en Jujuy.

Pronóstico. Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Este lunes 10 de noviembre , la jornada comenzó nublada , con mínima de 12°C y una máxima prevista de 24°C . El viento sopla desde el noroeste a unos 4 km/h , y la visibilidad se mantiene buena, alcanzando los 12 kilómetros .

Durante la mañana se espera nubosidad variable, y hacia la tarde y la noche, el cielo continuará mayormente cubierto. La probabilidad de precipitaciones es baja, de entre 0% y 10% , por lo que no se prevén lluvias.

Martes más cálido y parcialmente soleado

El martes 11, las temperaturas subirán, con una mínima de 11°C y una máxima de 29°C. Se espera una jornada parcialmente nublada, con algo más de sol durante la mañana y la tarde.

El viento se mantendrá leve a moderado, entre 7 y 22 km/h, sin probabilidad de lluvias. Será un día agradable y más templado, ideal para actividades al aire libre.

Miércoles caluroso con posibles tormentas

El miércoles 12 será uno de los días más cálidos de la semana: el SMN anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 29°C, con ambiente veraniego.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente despejado, pero hacia la tarde y noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%.

Los vientos serán suaves, de 7 a 12 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica elevada durante gran parte del día.

Tiempo en Jujuy La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

Lo que viene: leve descenso hacia el fin de semana

Para el jueves, el organismo prevé una máxima más baja, de 23°C, mientras que el viernes el termómetro rondará los 21°C. Durante el sábado y domingo, el tiempo se mantendría estable, con máximas de entre 25°C y 26°C, y cielo parcialmente nublado.