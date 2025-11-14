sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 09:25
Tiempo.

Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy: todo el pronóstico

El tiempo mantiene lluvias hasta el lunes y recién mejora a mitad de semana, antes de un nuevo episodio de tormentas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
lluvias tormentas.jpg
Pronóstico del clima en Jujuy

Este viernes 14 de noviembre trae un día fresco, con una mínima de 13° y una máxima de 21°. Las lluvias siguen presentes, aunque en forma débil durante la tarde. El cielo se mantiene gris buena parte del día y la humedad se siente en toda el área de los Valles.

El ingreso de aire más frío explica el descenso brusco de la temperatura. La tarde se presenta inestable y el tránsito en rutas exige precaución por la baja visibilidad.

El sábado 15 marca otra jornada húmeda. La mínima será de 13° y la máxima trepará hasta los 25°. Las lluvias se mantienen de punta a punta, sin intervalos prolongados de mejora. Los registros muestran que el sábado se perfila como el día más cargado de humedad del fin de semana.

Las precipitaciones se extienden desde la madrugada y avanzan sin pausa durante el día. Las zonas en altura también registran lluvias y bancos de neblina.

tormentas lluvias.jpg
El domingo 16 arranca con un respiro parcial. El sol puede asomar en la mañana y dejar un ambiente más cálido, con mínima de 14° y máxima de 26°. Durante la tarde vuelve la inestabilidad, con lluvias que avanzan desde el sector noroeste.

El contraste entre una mañana más luminosa y una tarde húmeda marca el ritmo de la jornada. La sensación térmica se mantiene agradable hasta el ingreso del viento húmedo.

El lunes 17 arranca con lluvias en la madrugada. Luego el cielo mejora y aparece el sol en distintos momentos del día. La mínima baja a 12° y la máxima llega a 26°, con un ambiente más templado.

Esta mejora marca el final del período húmedo que afecta a la provincia desde mediados de semana. La jornada avanza con cielo mixto y sin nuevos episodios de inestabilidad.

El pronóstico indica que no habrá nuevas lluvias entre el martes y el miércoles. El clima se mantiene estable y sin eventos relevantes. Recién el jueves 20 vuelve la actividad eléctrica, con tormentas que ingresan desde la tarde.

Ese día marca el inicio de un nuevo frente húmedo que puede dejar acumulados significativos según la evolución del sistema.

