viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 09:17
Una buena noticia.

Volvió el sol: cómo va a seguir el clima en Jujuy durante el fin de semana

Finalmente volvió el sol. El viernes amaneció fresco pero con cielo prácticamente despejado. Te contamos cómo sigue el clima en Jujuy el fin de semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Volvió el sol: cómo va a seguir el clima en Jujuy durante el fin de semana

Volvió el sol: cómo va a seguir el clima en Jujuy durante el fin de semana

Tras varios días de nubosidad y temperaturas frescas, el sol vuelve a decir presente en gran parte de la provincia. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un fin de semana agradable, con jornadas mayormente nubladas pero con mejoras y sin lluvias previstas. Te adelantamos cómo sigue el clima en Jujuy.

Lee además
Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas esta semana en Jujuy
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima
Pronóstico.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Jujuy con sol
Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Viernes con leve ascenso de temperatura

Este viernes 7 de noviembre, el cielo se presenta algo nublado en San Salvador de Jujuy, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que rondará los 25°C.

El viento sopla desde el noreste a unos 4 km/h, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 15 km. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

Sábado mayormente nublado y fresco

El sábado 8, las condiciones se mantendrán estables, aunque el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y 23°C de máxima, con viento leve del noreste. Tampoco se esperan lluvias, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque con un ambiente algo fresco.

Domingo más templado y con sol parcial

Para el domingo 9, el SMN anticipa un leve aumento de temperatura, con mínima de 15°C y máxima de 25°C. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones.

El viento se mantendrá suave, entre 7 y 22 km/h, permitiendo disfrutar de una jornada agradable en toda la provincia.

Así sigue la semana

A partir del lunes, el termómetro continuará en ascenso, con máximas que podrían superar los 30°C hacia el miércoles y jueves, marcando el regreso del calor a Jujuy.

En resumen, se espera un fin de semana estable, templado y sin lluvias, con progresivo aumento de la temperatura en los próximos días.

Jujuy con sol
La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Clima en Jujuy: vuelven las lluvias y baja la temperatura

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Lo que se lee ahora
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel