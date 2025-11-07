Volvió el sol: cómo va a seguir el clima en Jujuy durante el fin de semana

Tras varios días de nubosidad y temperaturas frescas, el sol vuelve a decir presente en gran parte de la provincia. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera un fin de semana agradable, con jornadas mayormente nubladas pero con mejoras y sin lluvias previstas. Te adelantamos cómo sigue el clima en Jujuy .

Este viernes 7 de noviembre, el cielo se presenta algo nublado en San Salvador de Jujuy, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que rondará los 25°C .

El viento sopla desde el noreste a unos 4 km/h , y la visibilidad es óptima, alcanzando los 15 km . No se prevén precipitaciones durante la jornada.

El sábado 8 , las condiciones se mantendrán estables, aunque el cielo continuará mayormente nublado . La temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y 23°C de máxima , con viento leve del noreste. Tampoco se esperan lluvias, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque con un ambiente algo fresco.

Domingo más templado y con sol parcial

Para el domingo 9, el SMN anticipa un leve aumento de temperatura, con mínima de 15°C y máxima de 25°C. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones.

El viento se mantendrá suave, entre 7 y 22 km/h, permitiendo disfrutar de una jornada agradable en toda la provincia.

Así sigue la semana

A partir del lunes, el termómetro continuará en ascenso, con máximas que podrían superar los 30°C hacia el miércoles y jueves, marcando el regreso del calor a Jujuy.

En resumen, se espera un fin de semana estable, templado y sin lluvias, con progresivo aumento de la temperatura en los próximos días.