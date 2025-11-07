Volvió el sol: cómo va a seguir el clima en Jujuy durante el fin de semana
Tras varios días de nubosidad y temperaturas frescas, el sol vuelve a decir presente en gran parte de la provincia. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un fin de semana agradable, con jornadas mayormente nubladas pero con mejoras y sin lluvias previstas. Te adelantamos cómo sigue el clima en Jujuy.
Este viernes 7 de noviembre, el cielo se presenta algo nublado en San Salvador de Jujuy, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que rondará los 25°C.
El viento sopla desde el noreste a unos 4 km/h, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 15 km. No se prevén precipitaciones durante la jornada.
Sábado mayormente nublado y fresco
El sábado 8, las condiciones se mantendrán estables, aunque el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y 23°C de máxima, con viento leve del noreste. Tampoco se esperan lluvias, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque con un ambiente algo fresco.
Domingo más templado y con sol parcial
Para el domingo 9, el SMN anticipa un leve aumento de temperatura, con mínima de 15°C y máxima de 25°C. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones.
El viento se mantendrá suave, entre 7 y 22 km/h, permitiendo disfrutar de una jornada agradable en toda la provincia.
Así sigue la semana
A partir del lunes, el termómetro continuará en ascenso, con máximas que podrían superar los 30°C hacia el miércoles y jueves, marcando el regreso del calor a Jujuy.
En resumen, se espera un fin de semana estable, templado y sin lluvias, con progresivo aumento de la temperatura en los próximos días.