Tucumán en alerta por sarampión: siguen a un tucumano que viajó con pasajeros infectados

El ministro de Salud Pública de Tucumán , Luis Medina Ruiz , confirmó que la provincia no tiene casos de sarampión, pero sí mantiene bajo seguimiento a una persona que compartió viaje con pasajeros infectados . “ Tucumán no tiene sarampión, pero estamos en alerta y la vacunación es clave ”, señaló el funcionario al explicar el panorama local en medio de la alarma regional por el resurgimiento de la enfermedad.

La alerta se disparó después de que se confirmaran cuatro casos de sarampión en residentes de Uruguay , que habían estado en Bolivia y viajaron por varias provincias argentinas —entre ellas Salta, Jujuy y Tucumán — en micros de larga distancia . Durante ese recorrido compartieron al menos dos colectivos con distintos pasajeros, lo que obligó a las autoridades sanitarias a reconstruir el itinerario y localizar a los posibles contactos.

Según detalló Medina Ruiz, Nación informó que había dos personas de Tucumán que coincidieron con los viajeros infectados: una se encuentra actualmente en Buenos Aires y la otra fue localizada en la provincia.

"Ese tucumano está asintomático y en seguimiento estricto desde el domingo. Tucumán no tiene sarampión", remarcó el ministro.

El protocolo establece un seguimiento durante 21 días desde la última exposición, período en el que el sistema de salud controla la posible aparición de síntomas. “El sarampión da fiebre alta, catarro nasal, ocular y bronquial, y luego aparece una erupción en la piel. Quien nunca vio un caso puede confundirlo, por eso el monitoreo es permanente”, explicó el funcionario.

Jujuy y otras provincias, dentro del recorrido del colectivo

En el mapa trazado por el Ministerio de Salud de la Nación también aparecen terminales y ciudades de Jujuy, donde se emitió un alerta para quienes pudieron coincidir con esos mismos servicios de larga distancia, además de Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos. La advertencia es la misma para toda la ruta: estar atentos a síntomas y revisar el esquema de vacunación.

A pesar de la preocupación, las autoridades insisten en que la situación está bajo control epidemiológico, precisamente porque se identificó rápido a los contactos y se activaron los seguimientos correspondientes.

“La vacunación es clave”: el mensaje a las familias

Medina Ruiz volvió a enfatizar que la principal herramienta para evitar brotes es la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas y está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, es obligatoria y gratuita. “Es fundamental que los niños tengan ambas dosis. Basta con que los padres lleven el documento al vacunatorio y se revisa el calendario digital”, explicó.

En Tucumán, el ministro destacó que la provincia mantiene buenas coberturas de vacunación en comparación con otros distritos, aunque advirtió que no hay margen para relajarse. A nivel nacional, las sociedades científicas vienen alertando por la caída de los esquemas en niños y adolescentes, lo que abre la puerta a la reaparición de enfermedades que se creían controladas.