miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 13:34
Salud.

Tucumán en alerta por sarampión: siguen a un tucumano que viajó con pasajeros infectados

El ministro de Salud confirmó que no hay casos en Tucumán, pero sí una persona en seguimiento tras viajar con cuatro infectados en el colectivo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dos vacunas contra el sarampión proveen la protección ideal contra esta enfermedad mortal.
La Sala de Situación confirmó 22 semanas sin dengue en Tucumán y reforzó la vigilancia por sarampión

La Sala de Situación confirmó 22 semanas sin dengue en Tucumán y reforzó la vigilancia por sarampión

Lee además
Tucumán: una menor de 7 años recibió un balazo en la cabeza.  video
Grave.

Balearon a una niña en Tucumán y tiene muerte cerebral: hay dos detenidos
Osvaldo Jaldo.
País.

Bono de fin de año en Tucumán: la respuesta del gobernador Osvaldo Jaldo

“Tucumán no tiene sarampión, pero estamos en alerta y la vacunación es clave” “Tucumán no tiene sarampión, pero estamos en alerta y la vacunación es clave”

La alerta se disparó después de que se confirmaran cuatro casos de sarampión en residentes de Uruguay, que habían estado en Bolivia y viajaron por varias provincias argentinas —entre ellas Salta, Jujuy y Tucumán— en micros de larga distancia. Durante ese recorrido compartieron al menos dos colectivos con distintos pasajeros, lo que obligó a las autoridades sanitarias a reconstruir el itinerario y localizar a los posibles contactos.

Ministeriod e salud de tucuman
La Sala de Situación confirmó 22 semanas sin dengue en Tucumán y reforzó la vigilancia por sarampión

La Sala de Situación confirmó 22 semanas sin dengue en Tucumán y reforzó la vigilancia por sarampión

El caso bajo vigilancia en Tucumán

Según detalló Medina Ruiz, Nación informó que había dos personas de Tucumán que coincidieron con los viajeros infectados: una se encuentra actualmente en Buenos Aires y la otra fue localizada en la provincia.

“Ese tucumano está asintomático y en seguimiento estricto desde el domingo. Tucumán no tiene sarampión”, remarcó el ministro. “Ese tucumano está asintomático y en seguimiento estricto desde el domingo. Tucumán no tiene sarampión”, remarcó el ministro.

El protocolo establece un seguimiento durante 21 días desde la última exposición, período en el que el sistema de salud controla la posible aparición de síntomas. “El sarampión da fiebre alta, catarro nasal, ocular y bronquial, y luego aparece una erupción en la piel. Quien nunca vio un caso puede confundirlo, por eso el monitoreo es permanente”, explicó el funcionario.

Jujuy y otras provincias, dentro del recorrido del colectivo

En el mapa trazado por el Ministerio de Salud de la Nación también aparecen terminales y ciudades de Jujuy, donde se emitió un alerta para quienes pudieron coincidir con esos mismos servicios de larga distancia, además de Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos. La advertencia es la misma para toda la ruta: estar atentos a síntomas y revisar el esquema de vacunación.

A pesar de la preocupación, las autoridades insisten en que la situación está bajo control epidemiológico, precisamente porque se identificó rápido a los contactos y se activaron los seguimientos correspondientes.

“La vacunación es clave”: el mensaje a las familias

Medina Ruiz volvió a enfatizar que la principal herramienta para evitar brotes es la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas y está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, es obligatoria y gratuita. “Es fundamental que los niños tengan ambas dosis. Basta con que los padres lleven el documento al vacunatorio y se revisa el calendario digital”, explicó.

En Tucumán, el ministro destacó que la provincia mantiene buenas coberturas de vacunación en comparación con otros distritos, aunque advirtió que no hay margen para relajarse. A nivel nacional, las sociedades científicas vienen alertando por la caída de los esquemas en niños y adolescentes, lo que abre la puerta a la reaparición de enfermedades que se creían controladas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Balearon a una niña en Tucumán y tiene muerte cerebral: hay dos detenidos

Bono de fin de año en Tucumán: la respuesta del gobernador Osvaldo Jaldo

En Jujuy bajaron 41% los nacimientos prematuros

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel más agresivo: ¿Cómo actúa?

Qué es el sarampión y cómo se contagia: los puntos clave para tener en cuenta

Lo que se lee ahora
Muñequitos para bebés prematuros y niños en general que necesitan estimulación.
Semana del Prematuro.

En Jujuy bajaron 41% los nacimientos prematuros

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel