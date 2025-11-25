Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

El Ministerio de Salud de la Nación informó la activación de un alerta epidemiológica por la confirmación de cuatro casos de sarampión en viajeros uruguayos que cruzaron Argentina entre el 13 y el 16 de noviembre, tras regresar desde Bolivia.

El recorrido abarcó varios puntos de circulación geográfica y miles de posibles contactos circunstanciales en terminales, paradores y estaciones de transporte. Jujuy fue una de las provincias donde más detenciones hubo , pero el trayecto en territorio argentino atravesó también Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. El virus circula por vía aérea y requiere vigilancia individual de síntomas, sobre todo en quienes no tienen vacunación completa.

Las siguientes localidades y terminales fueron mencionadas en el informe oficial:

El criterio sanitario abarca a cualquier persona que haya compartido aire en esas terminales o haya estado cerca de los vehículos involucrados. La exposición no depende de contacto directo ni de cercanía física.

Recorrido nacional: provincia por provincia

El itinerario en Argentina también incluyó los siguientes puntos:

Salta

Terminal Salvador Mazza

Terminal Tartagal

Terminal Orán

Terminal General Güemes

Terminal Metán

Tucumán

Terminal San Miguel de Tucumán

Santiago del Estero

Terminal Termas de Río Hondo

Terminal de Santiago del Estero

Parador Pinto

Santa Fe

Terminal Rafaela

Terminal Rosario

Provincia de Buenos Aires

Parada en San Pedro

Terminal Campana

Parada en ruta sobre zona Escobar

Terminal El Motivo en Pacheco

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Terminal Liniers

Terminal Dellepiane

Terminal Retiro

Entre Ríos

Paradas en Gualeguaychú

Concepción del Uruguay

Colón

Concordia

Federación

Cómo evolucionan los casos confirmados

Los cuatro casos corresponden a tres adultos y un menor, sin esquema de vacunación documentado. Los síntomas aparecieron entre el 11 y el 13 de noviembre y las lesiones cutáneas entre el 15 y el 17.

Otros tres miembros del grupo familiar permanecen sin síntomas y continúan bajo seguimiento preventivo.

Situación sanitaria en Argentina y la región

Hasta la semana epidemiológica 26 de este año, Argentina registró 35 casos confirmados de sarampión. El país mantiene la eliminación de circulación endémica desde el año 2000.

En la región de las Américas, se reportaron más de 11.000 casos confirmados en lo que va de 2025, con foco en México, Bolivia, Canadá, Paraguay, Perú y Brasil. La OMS indicó que la mayoría corresponde a personas no vacunadas.

Qué es el sarampión, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que afecta a personas de todas las edades, aunque se observa mayor riesgo en menores de 5 años y en quienes no tienen esquema completo de vacunación. Pertenece al grupo de las enfermedades exantemáticas, caracterizadas por la aparición de manchas en la piel.

Cómo se contagia

El virus se transmite por el aire mediante partículas que salen al toser, estornudar o hablar. Puede permanecer suspendido en ambientes cerrados o en superficies hasta dos horas. No requiere contacto directo. Basta con compartir el aire en el mismo espacio cerrado.

Por eso se considera uno de los virus de mayor contagio conocidos. Una persona infectada puede transmitirlo incluso antes de mostrar síntomas visibles.

Cuáles son los síntomas

Los signos más frecuentes incluyen:

fiebre alta

erupción cutánea con manchas rojas

secreción nasal

conjuntivitis

tos seca

decaimiento general

En algunos casos puede derivar en complicaciones como neumonía, convulsiones o cuadros neurológicos.

