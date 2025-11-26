Alquileres y prepagas: uno por uno, los aumentos que llegan en diciembre de 2025

El próximo lunes inicia diciembre, y el último mes del año, arrancaría con nuevos aumentos para los hogares. Alquileres, prepagas y otros servicios, registrarán aumentos que impactarán en el presupuesto de las familias.
Los contratos que se actualizan de manera trimestral tendrán un incremento del 6,43 % desde diciembre. En aquellos que se revisan cada cuatro meses, la suba será del 8,46%, mientras que los acuerdos semestrales se actualizarán un 14,1%. En los contratos con ajuste anual, el incremento previsto alcanza el 39,2%.
La dinámica del mercado de alquileres muestra una oferta estable en unidades de uno y dos ambientes, con valores de cierre de contrato similares a los de inicio. Sin embargo, las expensas continúan siendo un factor adicional de presión, especialmente luego de los aumentos recientes en servicios municipales y en el suministro de agua.
Prepagas
Las cuotas de medicina prepaga tendrán en diciembre incrementos que rondan entre el 2,1% y el 2,5%, según el tipo de plan y la estructura de costos de cada empresa. Se trata de ajustes que forman parte del esquema de actualizaciones periódicas del sector, que argumenta incrementos en gastos médicos, insumos y honorarios profesionales.
OSDE aplicará una suba del 2,1% en todo el país, aunque en la región Patagónica la actualización será del 2,5%.
Galeno: 2,3%
Swiss Medical: 2,3%
Prevención Salud: 2,3%
Avalian: 2,3%
Hospital Alemán: 2,3%
Sociedad Italiana: 2,3%
Sancor también incrementará sus cuotas un 2,3%, con la salvedad de que lo hará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Con estos aumentos, un plan individual que en noviembre costaba $65.000 pasará a ubicarse cerca de $66.300. En el caso de un plan familiar de $150.000, la cuota se moverá hacia el rango de $153.300. Para planes superiores, cuyos valores superan los $200.000 en algunos casos, las cuotas de diciembre podrían situarse en torno a los $204.600.
Servicios públicos
Para diciembre no se dispusieron nuevos incrementos tarifarios en electricidad y gas. Sin embargo, las facturas del mes reflejarán los consumos de noviembre, que ya incorporan los aumentos aplicados previamente.