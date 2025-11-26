miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 08:23
Economía.

Alquileres y prepagas: uno por uno, los aumentos que llegan en diciembre de 2025

Diciembre 2025 llegará con nuevos incrementos que varían de acuerdo al rubro y que tendrán impacto en los bolsillos de los argentinos.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Alquileres

Alquileres

El próximo lunes inicia diciembre, y el último mes del año, arrancaría con nuevos aumentos para los hogares. Alquileres, prepagas y otros servicios, registrarán aumentos que impactarán en el presupuesto de las familias.

Uno por uno, los aumentos de diciembre 2025

Alquileres

Los contratos que se actualizan de manera trimestral tendrán un incremento del 6,43 % desde diciembre. En aquellos que se revisan cada cuatro meses, la suba será del 8,46%, mientras que los acuerdos semestrales se actualizarán un 14,1%. En los contratos con ajuste anual, el incremento previsto alcanza el 39,2%.

La dinámica del mercado de alquileres muestra una oferta estable en unidades de uno y dos ambientes, con valores de cierre de contrato similares a los de inicio. Sin embargo, las expensas continúan siendo un factor adicional de presión, especialmente luego de los aumentos recientes en servicios municipales y en el suministro de agua.

alquileres.jpg

Prepagas

Las cuotas de medicina prepaga tendrán en diciembre incrementos que rondan entre el 2,1% y el 2,5%, según el tipo de plan y la estructura de costos de cada empresa. Se trata de ajustes que forman parte del esquema de actualizaciones periódicas del sector, que argumenta incrementos en gastos médicos, insumos y honorarios profesionales.

  • OSDE aplicará una suba del 2,1% en todo el país, aunque en la región Patagónica la actualización será del 2,5%.
  • Galeno: 2,3%
  • Swiss Medical: 2,3%
  • Prevención Salud: 2,3%
  • Avalian: 2,3%
  • Hospital Alemán: 2,3%
  • Sociedad Italiana: 2,3%
  • Sancor también incrementará sus cuotas un 2,3%, con la salvedad de que lo hará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con estos aumentos, un plan individual que en noviembre costaba $65.000 pasará a ubicarse cerca de $66.300. En el caso de un plan familiar de $150.000, la cuota se moverá hacia el rango de $153.300. Para planes superiores, cuyos valores superan los $200.000 en algunos casos, las cuotas de diciembre podrían situarse en torno a los $204.600.

prepagas.jpg

Servicios públicos

Para diciembre no se dispusieron nuevos incrementos tarifarios en electricidad y gas. Sin embargo, las facturas del mes reflejarán los consumos de noviembre, que ya incorporan los aumentos aplicados previamente.

