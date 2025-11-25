Cómo conseguir las entradas para el Moscow State Ballet en Jujuy: paso a paso

Moscow State Ballet de Rusia: paso a paso para comprar las entradas en Jujuy
Teniendo en cuenta que la función del Moscow State Ballet de Rusia se hará el domingo 30 de noviembre, a las 19.30 hs en el Teatro Martín Fierro de San Salvador de Jujuy, ya se puede comprar las entradas, tanto en la sucursal SU Crédito, como así también, a través del portalwww.norteticket.com
Seleccionar los sectores/precios: VIP $50.000 - Platea A $40.000 - Platea B $30.000 - Pullman $25.000
Una vez que escojas el sector, elegir la cantidad de entradas
Según el sector, podés elegir la butaca que más te guste
Vas a verificar la disponibilidad
Posteriormente -una vez que se confirme la disponibilidad- tendrás que completar los datos para personalizar las entradas
Luego apretar el botón "COMPRAR"
Una vez que finalices la compra, te enviarán al mail que dejaste en los datos, el QR correspondiente a la función.
Detalles del Moscow State Ballet
El renombrado Moscow State Ballet desembarca en Argentina con una espectacular gira 2025, en la que presentará una “Gran Gala” con fragmentos inolvidables de clásicos de la danza como El Lago de los Cisnes, Don Quijote y El Cascanueces. El público argentino tendrá la oportunidad de disfrutar de noches de danza rusa de primer nivel en escenarios clave de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Paraná, Córdoba, Tucumán y Jujuy.
Liudmila Titova, directora del Moscow State Ballet, sostiene: “Siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición”.
La “Gala de Primeras Figuras” incluirá momentos culminantes de obras maestras como El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, Carmen, Diana y Actaeon y El Cascanueces, entre otras.