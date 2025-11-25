Cómo conseguir las entradas para el Moscow State Ballet en Jujuy: paso a paso

Moscow State Ballet

El Centro Cultural Martín Fierro será el punto central de una gala increíble, ya que llegará a Jujuy el gran espectáculo Moscow State Ballet de Rusia. Si bien el show es el próximo 30 de noviembre, ya se pueden adquirir las entradas de forma online y física.

Moscow State Ballet de Rusia: paso a paso para comprar las entradas en Jujuy Teniendo en cuenta que la función del Moscow State Ballet de Rusia se hará el domingo 30 de noviembre, a las 19.30 hs en el Teatro Martín Fierro de San Salvador de Jujuy, ya se puede comprar las entradas, tanto en la sucursal SU Crédito, como así también, a través del portal www.norteticket.com

Moscow State Ballet Paso a paso para comprar en norteticket Ingresar a www.norteticket.com - hacer click aquí- Buscar el evento: Moscow State Ballet de Rusia Elegir la función del 30 de noviembre Luego apretar en el botón "COMPRAR" Seleccionar los sectores/precios: VIP $50.000 - Platea A $40.000 - Platea B $30.000 - Pullman $25.000 Una vez que escojas el sector, elegir la cantidad de entradas Según el sector, podés elegir la butaca que más te guste Vas a verificar la disponibilidad Posteriormente -una vez que se confirme la disponibilidad- tendrás que completar los datos para personalizar las entradas Luego apretar el botón "COMPRAR" Una vez que finalices la compra, te enviarán al mail que dejaste en los datos, el QR correspondiente a la función.

image Detalles del Moscow State Ballet El renombrado Moscow State Ballet desembarca en Argentina con una espectacular gira 2025, en la que presentará una “Gran Gala” con fragmentos inolvidables de clásicos de la danza como El Lago de los Cisnes, Don Quijote y El Cascanueces. El público argentino tendrá la oportunidad de disfrutar de noches de danza rusa de primer nivel en escenarios clave de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Paraná, Córdoba, Tucumán y Jujuy.

Liudmila Titova, directora del Moscow State Ballet, sostiene: “Siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición”. La “Gala de Primeras Figuras” incluirá momentos culminantes de obras maestras como El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, Carmen, Diana y Actaeon y El Cascanueces, entre otras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.