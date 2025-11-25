martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 13:03
Imperdible.

Cómo conseguir las entradas para el Moscow State Ballet en Jujuy: paso a paso

El domingo 30 de noviembre llega a Jujuy el gran espectáculo Moscow State Ballet de Rusia. Te contamos cómo conseguir las entradas para una gala que promete ser imperdible.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
&nbsp;Moscow State Ballet&nbsp;

 Moscow State Ballet 

Moscow State Ballet de Rusia: paso a paso para comprar las entradas en Jujuy

Teniendo en cuenta que la función del Moscow State Ballet de Rusia se hará el domingo 30 de noviembre, a las 19.30 hs en el Teatro Martín Fierro de San Salvador de Jujuy, ya se puede comprar las entradas, tanto en la sucursal SU Crédito, como así también, a través del portal www.norteticket.com

Moscow State Ballet

Paso a paso para comprar en norteticket

  1. Ingresar a www.norteticket.com - hacer click aquí-
  2. Buscar el evento: Moscow State Ballet de Rusia
  3. Elegir la función del 30 de noviembre
  4. Luego apretar en el botón "COMPRAR"
  5. Seleccionar los sectores/precios: VIP $50.000 - Platea A $40.000 - Platea B $30.000 - Pullman $25.000
  6. Una vez que escojas el sector, elegir la cantidad de entradas
  7. Según el sector, podés elegir la butaca que más te guste
  8. Vas a verificar la disponibilidad
  9. Posteriormente -una vez que se confirme la disponibilidad- tendrás que completar los datos para personalizar las entradas
  10. Luego apretar el botón "COMPRAR"

Una vez que finalices la compra, te enviarán al mail que dejaste en los datos, el QR correspondiente a la función.

image

Detalles del Moscow State Ballet

El renombrado Moscow State Ballet desembarca en Argentina con una espectacular gira 2025, en la que presentará una “Gran Gala” con fragmentos inolvidables de clásicos de la danza como El Lago de los Cisnes, Don Quijote y El Cascanueces. El público argentino tendrá la oportunidad de disfrutar de noches de danza rusa de primer nivel en escenarios clave de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Paraná, Córdoba, Tucumán y Jujuy.

Liudmila Titova, directora del Moscow State Ballet, sostiene: “Siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición”.

La “Gala de Primeras Figuras” incluirá momentos culminantes de obras maestras como El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, Carmen, Diana y Actaeon y El Cascanueces, entre otras.

