Qué es el sarampión y cómo se contagia: los puntos clave para tener en cuenta

Después del anuncio del Ministerio de Salud de la Nación sobre la activación de un alerta epidemiológica por la confirmación de cuatro casos de sarampión en viajeros uruguayos que cruzaron Argentina entre el 13 y el 16 de noviembre, tras regresar desde Bolivia, es importante saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad y los puntos clave para prevenir esta información.

Salud. Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo.

Los síntomas iniciales , que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección , consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Luego de unos días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo. Una vez que se confirma, la persona debe ser aislada y se acompaña el cuadro para que no surjan complicaciones. Los expertos coinciden en que el reposo es fundamental.

Alerta por sarampión. Alerta por sarampión.

Cómo se contagia el sarampión

El contagio se produce cuando otras personas respiran aire contaminado por un paciente afectado o tocan una superficie infectada y luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca.

El virus presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue activo y es contagioso durante periodos de hasta dos horas. Puede ser transmitido por un individuo infectado desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema (sarpullido). Incluso, es tan alta su capacidad de propagación que infecta hasta el 90% de las personas que hayan estado cerca de alguien enfermo y no tenga inmunidad.

image

Cómo se previene el sarampión

La vacuna Triple Viral es efectiva en la prevención del sarampión. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación:

De 12 meses a 5 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas).

Mayores de 5 años, incluidos los adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con Doble Viral o Triple Viral.

Las personas nacidas antes de 1965 NO necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

El recorrido abarcó varios puntos de circulación geográfica y miles de posibles contactos circunstanciales en terminales, paradores y estaciones de transporte. Jujuy fue una de las provincias donde más detenciones hubo, pero el trayecto en territorio argentino atravesó también Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. El virus circula por vía aérea y requiere vigilancia individual de síntomas, sobre todo en quienes no tienen vacunación completa.

terminal jujuy transporte

Recorrido en Jujuy: cada parada registrada

Las siguientes localidades y terminales fueron mencionadas en el informe oficial: