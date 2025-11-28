Apareció Sebastián Verón y rompió el silencio tras la sanción a Estudiantes de La Plata

El presidente de Estudiantes de La Plata , Juan Sebastián Verón , se refirió por primera vez en forma pública al conflicto que mantiene con la dirigencia de la AFA , originado en las objeciones del club al título retroactivo concedido a Rosario Central tras concluir la temporada.

La institución platense manifestó su rechazo mediante un comunicado oficial, cuestionando la resolución del organismo que decidió adjudicarle una estrella a Rosario Central por haber sido el equipo con mayor acumulación de puntos en el año.

Más tarde, a instancias del propio presidente, el plantel decidió darles la espalda a los futbolistas de Rosario Central durante el pasillo de reconocimiento que la AFA había dispuesto para el último domingo, en la previa del duelo por los octavos de final del torneo vigente.

Esa postura derivó en una penalización sin precedentes por parte de la AFA : seis meses de suspensión para Verón y sanciones para los jugadores que se rehusaron a cumplir con el saludo ceremonial que suele realizarse para homenajear a los campeones.

En una larga conversación con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Verón sostuvo que el castigo es una reacción al comunicado emitido por Estudiantes para cuestionar el título otorgado al “Canalla”.

Verón rompió el silencio.

También desmintió que esa distinción hubiera sido sometida a una votación formal dentro de la Comisión Directiva. “En realidad, lo que se pone a consideración y no estaba en el orden del día, es hacer un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo”, aclaró.

Según Verón, desde ese momento estaba “todo armado”, en referencia a la irrupción inesperada de dirigentes y futbolistas de Rosario Central en la reunión para recibir una estatuilla.

La controversia por la estrella

El exjugador de Boca, de la Selección y de varias instituciones importantes remarcó que sus críticas no apuntan contra el conjunto rosarino, sino que surgen de su convicción de que no se puede crear un título de la nada y otorgárselo a un equipo cuando ese premio no había sido contemplado al inicio del campeonato.

El presidente de Estudiantes explicó por qué se manifestó contra el campeonato que le otorgaron a Rosario Central.

A raíz de una publicación que hizo el dirigente Pablo Toviggino en sus redes, Verón sostuvo: “Lo tomo como una chicana, son cuestiones de redes sociales, lo que sí es grave la amenaza a una institución y a un dirigente en un ámbito que no corresponde”.

Luego advirtió: “Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados”. También señaló: “Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR porque en definitiva ahí se resuelve todo”.

Entre otros comentarios, Toviggino había escrito: “Qué 2026 te/nos espera, cuidate mucho boina multicolor”, haciendo referencia al accesorio que Verón lució en sus últimas apariciones públicas.

Estudiantes le hizo el pasillo a Rosario Central de espaldas.

Verón también abordó el clima de desconfianza que, según él, se instaló alrededor de los jueces y del sistema de revisión tecnológica. Explicó que la inquietud por el desempeño arbitral ya forma parte del día a día: “No se puede estar pensando siempre en lo que va a pasar en un partido con los arbitrajes, hay una cuestión que sobrevuela los partidos y nosotros lo primero que hacemos es ver quién nos toca como árbitro y en el VAR, porque se decide ahí”.

Para el titular de Estudiantes, este escenario cargado de sospechas termina afectando la competencia y desvaloriza el esfuerzo que hacen los equipos.

Sospechas sobre el arbitraje y el futuro de Verón en la AFA

En cuanto a su situación personal, el exjugador descartó cualquier intención de involucrarse en la conducción política de la Asociación del Fútbol Argentino y subrayó que su única motivación pasa por el desarrollo del deporte y su impacto comunitario.

Pablo Toviggino y "Chiqui" Tapia.

“Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, nunca me interesó, sí me interesa en lo deportivo y en lo social, que los campeonatos sean mejores, los recursos sean más, que la gente pueda ir a ver a su equipo de local y de visitante. Un fútbol mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente de AFA”.

En la misma sintonía, Verón reiteró que sus decisiones buscan proteger los intereses de Estudiantes y promover un escenario deportivo más equitativo. “No lo hice de manera impulsiva sino que yo tengo que defender a mi club con la verdad, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que me pasan por adelante tomando decisiones a piacere, como tienen ganas”, afirmó.

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA.

Además, el titular del club platense cuestionó la ausencia de una discusión real dentro de la estructura del fútbol local. “¿Quién se opuso hasta hoy? Dejé de ir porque las discusiones son otras. Yo por qué tendría que oponerme si no se opone nadie, si todo va camino a… Es una decisión conjunta adónde querés llevar el fútbol”, remarcó, señalando la falta de participación crítica y la tendencia a resolverlo todo de forma unilateral.