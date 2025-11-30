Exitosa carrera "Activa-Mente Jujuy" que unió deporte, comunidad y salud mental

Este domingo 30 de noviembre, el predio industrial de Exincor SRL , en Río Blanco (Palpalá), fue escenario de la carrera de cross country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”, una propuesta que integró deporte, participación comunitaria y un fuerte mensaje de concientización sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

La iniciativa forma parte de un proyecto de largo plazo impulsado por una corporación de empresas locales junto a un equipo interdisciplinario orientado a promover hábitos saludables y visibilizar la salud mental como parte fundamental del bienestar integral.

La psicóloga Estefanía Valdez (MP 412) , una de las profesionales que lidera el proyecto, dialogó con TodoJujuy.com y destacó la enorme respuesta del público: “Como equipo estamos muy contentos, la verdad que fue un día maravilloso. Siempre que llovió paró, así que pudimos hacer las acreditaciones ayer y hoy la gente llegó muy contenta, preparándose para iniciar”.

Valdez subrayó el apoyo de instituciones y participantes, que superó ampliamente las expectativas: “Toda la gente y las instituciones que nos acompañaron nos obligan a potenciarnos y seguir adelante con muchas otras acciones. Hay mucha gente y esto es un puntapié para lo que viene”.

El proyecto, explicó, busca instalar el cuidado de la salud mental como eje transversal en la comunidad. Al respecto señaló que “la salud mental no es solo diagnósticos o sufrimiento. Todos estamos atravesados por emociones y situaciones. Hacer deporte, compartir, conversar, escuchar música o hacer arte son prácticas de autocuidado. El mensaje es que el cuidado es en red: el laberinto puede ser individual, pero la salida siempre es colectiva”.

La actividad reunió a personas de todas las edades, con circuitos para cada nivel y un recorrido inclusivo: “Es una actividad para todos: grandes, chicos, familias. Desde tomar unos mates hasta correr, todo suma al cuidado colectivo. La mirada y el diálogo son fundamentales para cuidarnos entre todos”.

Arte y deporte: identidad jujeña en movimiento

image Carrera "Activa-Mente Jujuy".

Los primeros 150 inscriptos recibieron una remera diseñada especialmente por el artista jujeño Ariel Cortéz, quien resaltó el valor cultural y emocional del evento. “Hace años diseño remeras para carreras, y ahora me sumé a Activa-Mente. Es una carrera única en el mundo por su enfoque en la salud mental”.

Sobre su creación, explicó que “la remera representa una escena que destaca a uno de nuestros líderes jujeños. El deporte y el arte generan una conversación interna: en ese diálogo con nuestras emociones podemos encontrar respuestas y ubicarnos en el mundo. Estamos emocionados y la gente está feliz”.

Una jornada que dejó huella

“Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” se consolidó como mucho más que un evento deportivo: fue un espacio de encuentro, reflexión y comunidad. Una propuesta que promete continuar año a año, fortaleciendo la idea de que la salud mental también se corre, se comparte y se cuida entre todos.