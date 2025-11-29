"Activa-Mente Jujuy", la carrera por la salud mental que se combina con el arte

Se viene la carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”
Este domingo 30 de noviembre a las 8.30 en el predio industrial de Exincor SRL, en Río Blanco (Palpalá), será realizará la carrera de cross country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”, una propuesta que une deporte, participación comunitaria y concientización sobre la salud mental.
Los primeros 150 inscriptos reciben una remera especialmente intervenida por el artista jujeño Ariel Cortéz, sumando arte e identidad local a la experiencia. “Vengo diseñando varias remeras para varias carreras y ahora me sumé con Activa-Mente”.
“Es una carrera que toma como modelo algo que me parece que es único en el mundo, tener conciencia de la salud mental”, ponderó el artista. “La remera fue pensada en una escena que tiene que ver con destacar a uno de nuestros líderes jujeños”.
ARIEL CORTÉZ – Artista
“En la remera está visualizada la pintura de un profesor vinculado a la organización Urku que le dicen el chaqueño. Es un líder deportista que muchas veces hizo podios, pero a mí me gustó mucho la historia de él cuando uno de sus alumnos me contó que lo acompañó en todo un proceso de quimioterapia, buscándolo a su casa y haciéndolo salir y correr”.
“Esa escena que pasa más allá del espacio de ser profesor y comprometerse con la salud del otro, hace de que de pronto lo podamos destacar como líder. Yo le propuse a la organización que todos los años destaquemos una personalidad vinculada al deporte y que se separe de ese concepto deportivo y trabaje más por la persona”, explicó Cortez.
Activa-Mente Jujuy y el objetivo por la salud mental
La consigna es clara: “correr con propósito”, usar el running como excusa para hablar de lo que nos pasa, visibilizar el cuidado de la salud mental y recordar que el bienestar emocional se construye “en red, entre todos”. El contexto respalda la urgencia del mensaje: en Jujuy, la depresión ya figura entre los principales motivos de consulta e internación en salud mental, según datos oficiales provinciales.
Distancias, inclusión y actividades en el predio
“Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” ofrecerá tres distancias: un circuito de 5K, otro de 10K y un recorrido inclusivo de 1,5K, pensado para que puedan sumarse personas con distintos niveles de entrenamiento y también participantes con discapacidad, ya sea de forma autónoma o acompañados por duplas de corredores.
Desde la organización remarcan que habrá corredores experimentados disponibles para acompañar a quienes se inician en el cross. Además de la carrera, habrá stands de instituciones vinculadas a la salud mental, propuestas lúdicas y recreativas, una “pausa activa” con otras prácticas de cuidado del cuerpo, música en vivo y sorteos.
Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera online a través de la plataforma urku.com.ar, y desde la organización subrayan que, más allá de los tiempos y podios, la invitación es a “mover el cuerpo y hablar de salud mental”: convertir un domingo de carrera en un punto de encuentro para repensar, en clave comunitaria, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los demás.