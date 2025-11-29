"Activa-Mente Jujuy", la carrera por la salud mental que se combina con el arte

Este domingo 30 de noviembre a las 8.30 en el predio industrial de Exincor SRL , en Río Blanco (Palpalá), será realizará la carrera de cross country “ Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run ”, una propuesta que une deporte, participación comunitaria y concientización sobre la salud mental.

Los primeros 150 inscriptos reciben una remera especialmente intervenida por el artista jujeño Ariel Cortéz , sumando arte e identidad local a la experiencia. “Vengo diseñando varias remeras para varias carreras y ahora me sumé con Activa-Mente”.

“Es una carrera que toma como modelo algo que me parece que es único en el mundo, tener conciencia de la salud mental” , ponderó el artista. “La remera fue pensada en una escena que tiene que ver con destacar a uno de nuestros líderes jujeños”.

ARIEL CORTÉZ – Artista

“En la remera está visualizada la pintura de un profesor vinculado a la organización Urku que le dicen el chaqueño. Es un líder deportista que muchas veces hizo podios, pero a mí me gustó mucho la historia de él cuando uno de sus alumnos me contó que lo acompañó en todo un proceso de quimioterapia, buscándolo a su casa y haciéndolo salir y correr”.

“Esa escena que pasa más allá del espacio de ser profesor y comprometerse con la salud del otro, hace de que de pronto lo podamos destacar como líder. Yo le propuse a la organización que todos los años destaquemos una personalidad vinculada al deporte y que se separe de ese concepto deportivo y trabaje más por la persona”, explicó Cortez.

Activa-Mente Jujuy y el objetivo por la salud mental

La iniciativa nace de un proyecto de largo plazo impulsado por una corporación de empresas locales y un equipo interdisciplinario liderado, entre otros, por la psicóloga Estefanía Valdez (MP 412), quien dijo que proyecto “está vinculado a la salud mental, al cuidado de la salud mental, a poder visibilizar la importancia del cuidado de nuestra salud mental”.

La consigna es clara: “correr con propósito”, usar el running como excusa para hablar de lo que nos pasa, visibilizar el cuidado de la salud mental y recordar que el bienestar emocional se construye “en red, entre todos”. El contexto respalda la urgencia del mensaje: en Jujuy, la depresión ya figura entre los principales motivos de consulta e internación en salud mental, según datos oficiales provinciales.

Distancias, inclusión y actividades en el predio

“Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” ofrecerá tres distancias: un circuito de 5K, otro de 10K y un recorrido inclusivo de 1,5K, pensado para que puedan sumarse personas con distintos niveles de entrenamiento y también participantes con discapacidad, ya sea de forma autónoma o acompañados por duplas de corredores.

Desde la organización remarcan que habrá corredores experimentados disponibles para acompañar a quienes se inician en el cross. Además de la carrera, habrá stands de instituciones vinculadas a la salud mental, propuestas lúdicas y recreativas, una “pausa activa” con otras prácticas de cuidado del cuerpo, música en vivo y sorteos.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera online a través de la plataforma urku.com.ar, y desde la organización subrayan que, más allá de los tiempos y podios, la invitación es a “mover el cuerpo y hablar de salud mental”: convertir un domingo de carrera en un punto de encuentro para repensar, en clave comunitaria, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los demás.