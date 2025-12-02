Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba dejó al descubierto un nuevo caso de contrabando de gran escala con origen en el norte del país. En el peaje Toledo, sobre la Autovía Rosario–Córdoba, efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” interceptaron un camión de carga que había salido de La Quiaca, Jujuy, con destino a Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires. Dentro del rodado encontraron mercadería ilegal valuada en más de 100 millones de pesos.

contrabando Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones Operativo en el peaje Toledo - Córdoba y el camión jujeño De acuerdo con la información oficial, el control se realizó a la altura del kilómetro 582 de la autovía. Al revisar la documentación del transporte y la carga, los gendarmes advirtieron inconsistencias y decidieron avanzar con una inspección más exhaustiva. Comprobaron que el camión, que provenía de Jujuy, trasladaba una gran cantidad de productos de origen extranjero sin aval aduanero, es decir, sin papeles que acreditaran su ingreso legal al país.

En la caja del vehículo se encontraron artículos de distintos rubros: electrónica, alimentos, productos de limpieza y textiles, todos sin la documentación respaldatoria correspondiente. La diversidad y el volumen de los productos confirmaron que se trataba de una operación de contrabando organizada, que utilizaba el corredor Jujuy–Córdoba–Buenos Aires para mover mercadería hacia centros urbanos de alto consumo, como Villa Celina.

Contrabando Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones Además de la mercadería variada, tenia hojas de coca Además de los productos comerciales, el operativo arrojó otro dato relevante: entre la carga se hallaron 20 bolsones con hojas de coca en estado natural, que tras el pesaje totalizaron 456 kilos. La presencia de esta sustancia, cuyo traslado solo está permitido en cantidades reducidas y bajo condiciones específicas, agrava el cuadro legal y suma un componente vinculado a posibles circuitos de reventa y acopio en el centro del país.

Todo el cargamento quedó secuestrado por presunta infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero). El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que ordenó labrar las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Dirección General de Aduanas (ARCA-DGA), delegación Córdoba, para avanzar en el peritaje y la valuación definitiva de la mercadería.

