martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 13:13
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

image

Un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba dejó al descubierto un nuevo caso de contrabando de gran escala con origen en el norte del país. En el peaje Toledo, sobre la Autovía Rosario–Córdoba, efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” interceptaron un camión de carga que había salido de La Quiaca, Jujuy, con destino a Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires. Dentro del rodado encontraron mercadería ilegal valuada en más de 100 millones de pesos.

Lee además
Aumentaron los casos de tos convulsa video
Salud.

Alarma por tos convulsa en Argentina: Jujuy entre las provincias con más vacunación
sin alertas meteorologicas en jujuy: que anuncia el pronostico y hasta cuando llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

contrabando
Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Operativo en el peaje Toledo - Córdoba y el camión jujeño

De acuerdo con la información oficial, el control se realizó a la altura del kilómetro 582 de la autovía. Al revisar la documentación del transporte y la carga, los gendarmes advirtieron inconsistencias y decidieron avanzar con una inspección más exhaustiva. Comprobaron que el camión, que provenía de Jujuy, trasladaba una gran cantidad de productos de origen extranjero sin aval aduanero, es decir, sin papeles que acreditaran su ingreso legal al país.

En la caja del vehículo se encontraron artículos de distintos rubros: electrónica, alimentos, productos de limpieza y textiles, todos sin la documentación respaldatoria correspondiente. La diversidad y el volumen de los productos confirmaron que se trataba de una operación de contrabando organizada, que utilizaba el corredor Jujuy–Córdoba–Buenos Aires para mover mercadería hacia centros urbanos de alto consumo, como Villa Celina.

Contrabando
Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Además de la mercadería variada, tenia hojas de coca

Además de los productos comerciales, el operativo arrojó otro dato relevante: entre la carga se hallaron 20 bolsones con hojas de coca en estado natural, que tras el pesaje totalizaron 456 kilos. La presencia de esta sustancia, cuyo traslado solo está permitido en cantidades reducidas y bajo condiciones específicas, agrava el cuadro legal y suma un componente vinculado a posibles circuitos de reventa y acopio en el centro del país.

Todo el cargamento quedó secuestrado por presunta infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero). El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que ordenó labrar las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Dirección General de Aduanas (ARCA-DGA), delegación Córdoba, para avanzar en el peritaje y la valuación definitiva de la mercadería.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alarma por tos convulsa en Argentina: Jujuy entre las provincias con más vacunación

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Atletismo jujeño en alza: récord de chicos en la pista y un ledesmense rumbo al Sudamericano Escolar

Choque, motochorros detenidos y una muerte en Purmamarca: el balance del fin de semana

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

Lo que se lee ahora
La brutal escena fue denunciada por vecinos y viralizada por un grupo proteccionista.
Maltrato animal.

Un hombre fue arrestado por enterrar vivos a cuatro cachorros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Tormenta en San Pedro de Jujuy.
Alerta.

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal.
Mundo.

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel