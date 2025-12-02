martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 07:02
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Dos economistas jujeñas hablarán en el programa conducido por Alberto Siufi sobre el informe el empleo industrial y minero en Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Invitadas en Sin Límites.

Invitadas en Sin Límites.

Lee además
Analía Sivila y Juanjo Pestoni en Sin Límites.
TV.

Analía Sivila y Juanjo Pestoni llegan a Sin Límites por Canal 4 de Jujuy
Imagen generada con IA
Educación.

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Las invitadas serán:

  • Maribel Gudiño, Lic. en Economía Política y docente de la Facultad de Ciencias Económicas.

  • Laura Cozzi, Lic. en Economía, docente y directora de la carrera de Economía Política de la misma facultad.

Ambas presentarán el informe técnico elaborado junto a la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), cuyo objetivo es describir la situación actual del mercado laboral en los sectores Industrial y Minero de la provincia.

Este trabajo forma parte de un proyecto conjunto entre la UIJ y la Facultad de Ciencias Económicas, pensado para aportar datos actualizados que permitan comprender la dinámica productiva, salarial y ocupacional del sector.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Analía Sivila y Juanjo Pestoni llegan a Sin Límites por Canal 4 de Jujuy

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Femicidio de Jimena Salas: ratificaron que Javier Saavedra fue el autor del crimen

Este martes el Centro Martín Fierro se viste de gala con "Música con Alas – Sinfónico"

San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana la castración, vacunación y registro de mascotas

Lo que se lee ahora
Chaya de mojones en Maimará. video
Fiesta.

Carnaval 2026: a un mes de la Chaya de Mojones, ¿cuánto cuesta viajar a Maimará?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Profundo pesar.

Jujuy despidió a Ekel Meyer: "Nos ha dejado un hombre de una calidad humana difícil de igualar"

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso
Tucumán.

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

Calor extremo - Imagen ilustrativa
Atención.

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel