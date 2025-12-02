Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Invitadas en Sin Límites.

Este martes, a partir de las 14 por la pantalla de Canal 4, Sin Límites recibirá a dos especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu para profundizar en un diagnóstico clave para la provincia.

Las invitadas serán:

Maribel Gudiño , Lic. en Economía Política y docente de la Facultad de Ciencias Económicas.

Laura Cozzi, Lic. en Economía, docente y directora de la carrera de Economía Política de la misma facultad. Ambas presentarán el informe técnico elaborado junto a la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), cuyo objetivo es describir la situación actual del mercado laboral en los sectores Industrial y Minero de la provincia.

Este trabajo forma parte de un proyecto conjunto entre la UIJ y la Facultad de Ciencias Económicas, pensado para aportar datos actualizados que permitan comprender la dinámica productiva, salarial y ocupacional del sector.

