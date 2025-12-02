Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Este martes, a partir de las 14 por la pantalla de Canal 4, Sin Límites recibirá a dos especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu para profundizar en un diagnóstico clave para la provincia.
-
Maribel Gudiño, Lic. en Economía Política y docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
-
Laura Cozzi, Lic. en Economía, docente y directora de la carrera de Economía Política de la misma facultad.
Ambas presentarán el informe técnico elaborado junto a la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), cuyo objetivo es describir la situación actual del mercado laboral en los sectores Industrial y Minero de la provincia.
Este trabajo forma parte de un proyecto conjunto entre la UIJ y la Facultad de Ciencias Económicas, pensado para aportar datos actualizados que permitan comprender la dinámica productiva, salarial y ocupacional del sector.
