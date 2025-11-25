martes 25 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de noviembre de 2025 - 12:13
TV.

Analía Sivila y Juanjo Pestoni llegan a Sin Límites por Canal 4 de Jujuy

La presidenta de la Fundación Alas y el músico jujeño participarán del programa para contar cómo creció el proyecto artístico "Música con Alas".

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Analía Sivila y Juanjo Pestoni en Sin Límites.

Analía Sivila y Juanjo Pestoni en Sin Límites.

Lee además
Foto ilustrativa.
Canal 4.

Este martes, Stella Juste analizará el acuerdo entre EE.UU y Argentina en Sin Límites
Los permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown
Ciudad Cultural.

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

La entrevista buscará explicar cómo funciona la fundación, quiénes participan, qué impacto genera en los barrios y cómo se desarrollará la gala solidaria “Músicas con Alas – Sinfónico”, programada para el 2 de diciembre en el Centro Cultural Martín Fierro.

La fundación y su origen en El Chingo

La Fundación Música con Alas nació en 2009 en el barrio El Chingo, bajo la iniciativa de la médica Joaquina Gurrieri, quien era jefa del Puesto de Salud local. El proyecto nació como un espacio artístico y educativo destinado a fortalecer la prevención, generar contención y abrir oportunidades para chicos en contextos vulnerables.

Lo que comenzó con 35 niñas y niños pasó a ser un proyecto con presencia territorial. Hoy más de 300 estudiantes forman parte de talleres musicales, orquestas infantiles y juveniles, clases instrumentales y actividades culturales.

La sede central continúa en El Chingo, pero el trabajo se extendió a otros sectores urbanos. Uno de ellos es el barrio Mariano Moreno, donde funciona un núcleo activo y con fuerte participación de familias. El segundo es el barrio Tupac Amaru, donde recientemente se habilitó un nuevo espacio de trabajo comunitario.

Este crecimiento territorial se sostiene con docentes, coordinadores, voluntarios y apoyo institucional. La fundación ya se convirtió en un referente cultural en la provincia.

Gala solidaria con artistas de renombre nacional

El próximo martes 2 de diciembre a las 21.30, la Fundación realizará su gala anual “Músicas con Alas – Sinfónico” en el Centro Cultural Martín Fierro, en el barrio Los Perales. Allí participarán artistas invitados de trayectoria como AHYRE, Franco Barrionuevo y Diableros Jujeños.

La presentación será en formato sinfónico junto a la orquesta de la fundación y tendrá un objetivo central: destinar la recaudación a la compra de nuevos instrumentos para garantizar el acceso a la formación musical.

Juanjo Pestoni se sumó como colaborador activo de la iniciativa y tuvo participación directa en la organización de la gala. El músico ayudó a articular contactos artísticos y acompañó la preparación del evento desde lo logístico y lo artístico.

Sin Límites, un espacio clave para Jujuy

Conducido por Alberto Siufi y emitido por Canal 4 de Jujuy, Sin Límites es un programa referente en el periodismo televisivo provincial. El ciclo realiza entrevistas y análisis de temas de actualidad local y nacional, con alcance en pantalla y también en formato digital a través de “Sin Límites Online”, donde se publican columnas, informes y noticias.

alberto siufi.jpg

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este martes, Stella Juste analizará el acuerdo entre EE.UU y Argentina en Sin Límites

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

"No terminamos de cerrar el duelo": familias de víctimas viales reclaman justicia y audiencias sin demoras

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

Torneo Internacional de fútbol infantil en Abra Pampa

Lo que se lee ahora
Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Colectivos en Orán, Salta.
Transporte.

Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

La Quiaca (Imagen ilustrativa)
Conmoción.

Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá
Policiales.

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá

Aguinaldo.
Salarios.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel