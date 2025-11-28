Cortarán el agua por 4 horas este viernes en Libertador: barrios afectados y horarios

Debido a tareas de instalación de una nueva válvula de sectorización, este viernes 28 de noviembre los barrios La Loma, Cristo Rey, Santo Tomás de Aquino y Ledesma tendrán un importante corte de agua entre las 18 y las 22.
Por ese motivo, la empresa prestadora del servicio recomendó a los usuarios de dichos sectores tomar las previsiones necesarias hasta que se restablezca el abastecimiento normal de agua potable.
Cómo abastecerme de agua si hay un corte programado
Para abastecerte de agua durante un corte programado, llena recipientes limpios y desinfectados con agua potable antes de que inicie la interrupción, priorizando al menos 4 litros por persona por día para beber, cocinar e higiene básica.
Qué recipientes son aptos para almacenar agua
Los recipientes aptos para almacenar agua a largo plazo deben ser seguros para uso alimentario y que no alteren la calidad del agua. Los materiales más recomendados son polietileno y polietileno de alta densidad, ya que son duraderos, resistentes a impactos y a los rayos UV, y no liberan sustancias nocivas.