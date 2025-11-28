Cortarán el agua por 4 horas este viernes en Libertador: barrios afectados y horarios

Corte de agua - Foto alusiva

Agua Potable de Jujuy S.E. dio a conocer a los vecinos de Libertador Gral. San Martín que este viernes 28 de noviembre efectuarán la instalación de una nueva válvula de sectorización, por lo que habrá interrupción del servicio de agua durante cuatro horas.

Barrios afectados por el corte de agua y horarios Debido a tareas de instalación de una nueva válvula de sectorización, este viernes 28 de noviembre los barrios La Loma, Cristo Rey, Santo Tomás de Aquino y Ledesma tendrán un importante corte de agua entre las 18 y las 22.

Por ese motivo, la empresa prestadora del servicio recomendó a los usuarios de dichos sectores tomar las previsiones necesarias hasta que se restablezca el abastecimiento normal de agua potable.

image Cómo abastecerme de agua si hay un corte programado Para abastecerte de agua durante un corte programado, llena recipientes limpios y desinfectados con agua potable antes de que inicie la interrupción, priorizando al menos 4 litros por persona por día para beber, cocinar e higiene básica.

Qué recipientes son aptos para almacenar agua Los recipientes aptos para almacenar agua a largo plazo deben ser seguros para uso alimentario y que no alteren la calidad del agua. Los materiales más recomendados son polietileno y polietileno de alta densidad, ya que son duraderos, resistentes a impactos y a los rayos UV, y no liberan sustancias nocivas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.