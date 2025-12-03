Fuerte sismo en Chile. Temblor en la Puna jujeña: un sismo sacudió el área de Susques este miércoles

Un sismo de magnitud 3,6 se registró este miércoles 3 de diciembre en la provincia de Jujuy. El movimiento quedó asentado en los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y tuvo lugar a las 10.58 hora local (13.58 GMT).

Dónde fue el epicentro del sismo y qué magnitud tuvo Según el informe oficial, el epicentro se ubicó 159 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy, 202 kilómetros al noroeste de Salta y a solo 18 kilómetros al noroeste de Susques, en plena región de la Puna jujeña, con coordenadas -23.30 de latitud y -66.51 de longitud.

La profundidad del evento fue de 237 kilómetros, lo que lo ubica dentro de los denominados sismos profundos. En estos casos, la energía se libera a muchos kilómetros bajo la superficie, por lo que el movimiento suele percibirse con menor intensidad en superficie en comparación con un temblor de igual magnitud pero más superficial.

image Desde el punto de vista técnico, una magnitud de 3,6 se considera un sismo de baja magnitud, que en general puede sentirse levemente en las zonas más cercanas al epicentro y, en muchos casos, pasa desapercibido para la mayoría de la población.

La zona de Susques y la Puna en general se encuentra dentro de una región sísmicamente activa, asociada a la dinámica de los Andes y a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, por lo que este tipo de movimientos forma parte del comportamiento habitual de la región. Las autoridades y los organismos especializados recuerdan que, más allá de la baja magnitud de este evento, es importante que la población esté informada sobre medidas básicas de prevención sísmica, como identificar estructuras seguras, evitar ubicarse debajo de objetos que puedan caer y tener a mano elementos de emergencia en caso de movimientos de mayor intensidad.

