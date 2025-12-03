miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 11:38
Jujuy.

Temblor en la Puna jujeña: un sismo sacudió el área de Susques este miércoles

El movimiento se localizó a 159 km al noroeste de San Salvador de Jujuy en la Puna Jujeña. Por su profundidad, se trata de un sismo de baja intensidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fuerte sismo en Chile.

Fuerte sismo en Chile.

Temblor en la Puna jujeña: un sismo sacudió el área de Susques este miércoles

Temblor en la Puna jujeña: un sismo sacudió el área de Susques este miércoles

Lee además
cual es el monto de las multas por no usar casco o cinturon en jujuy
Actualización.

Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy
Corte de agua
Urgente.

Cortarán el agua en Perico: cuándo y en qué zonas

Dónde fue el epicentro del sismo y qué magnitud tuvo

Según el informe oficial, el epicentro se ubicó 159 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy, 202 kilómetros al noroeste de Salta y a solo 18 kilómetros al noroeste de Susques, en plena región de la Puna jujeña, con coordenadas -23.30 de latitud y -66.51 de longitud.

La profundidad del evento fue de 237 kilómetros, lo que lo ubica dentro de los denominados sismos profundos. En estos casos, la energía se libera a muchos kilómetros bajo la superficie, por lo que el movimiento suele percibirse con menor intensidad en superficie en comparación con un temblor de igual magnitud pero más superficial.

image

Desde el punto de vista técnico, una magnitud de 3,6 se considera un sismo de baja magnitud, que en general puede sentirse levemente en las zonas más cercanas al epicentro y, en muchos casos, pasa desapercibido para la mayoría de la población.

La zona de Susques y la Puna en general se encuentra dentro de una región sísmicamente activa, asociada a la dinámica de los Andes y a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, por lo que este tipo de movimientos forma parte del comportamiento habitual de la región.

Las autoridades y los organismos especializados recuerdan que, más allá de la baja magnitud de este evento, es importante que la población esté informada sobre medidas básicas de prevención sísmica, como identificar estructuras seguras, evitar ubicarse debajo de objetos que puedan caer y tener a mano elementos de emergencia en caso de movimientos de mayor intensidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

Cortarán el agua en Perico: cuándo y en qué zonas

Aumentó la nafta y subieron las multas por alcoholemia: el monto máximo es de $1.694.000

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

La empresa Ledesma refuerza obras urbanas en el Ramal jujeño

Lo que se lee ahora
Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Boliviaelimina el requisito de visa para turistas de siete países
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel